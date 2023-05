ScreenPoint Medical : Transpara® Breast AI démontre sa valeur dans le monde clinique réel.





Après une croissance au premier trimestre et des résultats de recherche cliniquement pertinents, l'entreprise franchit la barre des 4 millions de mammographies analysées.

NIMÈGUE, Pays-Bas, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- ScreenPoint Medical a annoncé aujourd'hui que son système Transpara breast AI a franchi la barre des 4 millions de mammographies (2D et 3D) analysées à l'appui des radiologues. La société présentera Transpara, sa solution homologuée par la FDA et approuvée par la réglementation européenne (marque CE) pour une utilisation conjointe avec la mammographie 2D (MNPC) et la tomosynthèse mammaire numérique (DBT), lors du symposium sur l'imagerie mammaire de la SBI, qui aura lieu du 4 au 6 mai au Maryland (stand 407).

Largement utilisée en Europe et aux États-Unis, la solution a analysé sa 4 millionième mammographie dans le cadre du programme de dépistage de la région de la capitale du Danemark. Analysant près de 75 000 mammographies par an en moyenne, le programme de dépistage est le principal utilisateur mondial de Transpara. En 2022, une équipe dirigée par Ilse Vejborg, MD, responsable du programme de dépistage de Copenhague, a démontré la valeur de Transpara en tant que premier lecteur autonome pour 70 % des études (faible risque), améliorant ainsi la capacité de lecture double pour les cas à risque élevé. https://screenpoint-medical.com/evidence/a-prospective-study-of-breast-cancer-screening-with-ai-as-first-reader-for-likely-normal-mammographies/

Le président de University Radiology Group (URG, premier utilisateur de Transpara aux États-Unis), Roger Yang, MD, FACR, a souligné la valeur apportée au flux de travail de lecture par Transpara, qui rend la lecture mammographique complexe plus ciblée tout en renforçant la confiance envers le processus.

« Depuis le début, notre objectif est d'améliorer la détection et les soins aux femmes. En franchissant la barre des 4 millions de mammographies analysées dans plus de 30 pays, nous concrétisons cette promesse », a déclaré le fondateur, le professeur Nico Karssemeijer.

Conçue pour aider les radiologues à lire les mammographies 2D et 3D, Transpara fournit une deuxième paire d'yeux qui aide à détecter les cancers plus tôt et à réduire les taux de rappel.

Le PDG, Mark Koeniguer, a souligné la valeur que la solution apporte aux clients : « Les résultats obtenus par les clients sont les meilleures preuves que notre solution fait réellement la différence sur le plan clinique. De plus, nous améliorons l'algorithme et ajoutons de nouvelles fonctionnalités chaque année. Nous sommes impatients de continuer à développer notre suite de solutions d'IA destinées aux soins mammaires. »

À propos de Screen Point Medical

Depuis sa création en 2014, ScreenPoint Medical se consacre à traduire la recherche de pointe en apprentissage automatique en technologie accessible aux radiologues, dans le but d'améliorer le flux de travail de dépistage, la confiance dans les décisions et les résultats des procédures de détection du cancer. Les radiologues du monde entier font confiance à Transpara, car la solution a été mise au point par des experts en apprentissage automatique et en analyse d'images, et elle est mise à jour en tenant compte de l'avis de spécialistes en imagerie mammaire de renommée mondiale.

Les fondateurs de ScreenPoint, les professeurs Sir Michael Brady et Nico Karssemeijer, sont tous deux des innovateurs en analyse quantitative de l'imagerie mammaire. Grâce à leur expertise, Transpara dispose de robustes capacités d'examen et de validation applicables dans un éventail d'environnements cliniques et de recherche. Comme le montrent de nombreuses études cliniques, les capacités de soutien décisionnel de Transpara peuvent non seulement aider les radiologues à détecter plus efficacement les cancers du sein à un stade précoce, mais aussi améliorer l'efficacité du dépistage du cancer du sein Utilisée dans des centaines de cliniques réparties dans 30 pays, Transpara est désormais la solution d'IA destinée aux soins mammaires dont l'efficacité a été approuvée par le plus grand nombre d'articles de recherche publiés et évalués par des pairs.

https://www.screenpoint-medical.com

3 mai 2023 à 04:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :