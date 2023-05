AVIS AU PUBLIC - Fermeture complète de la traverse des Chaudières en raison de la crue des eaux

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé aujourd'hui les rues piétonnes dont les Montréalaises et les Montréalais pourront profiter cet été sur l'ensemble du territoire de la ville. Ces piétonisations estivales sont aménagées dans le cadre...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que pour des raisons de sécurité liées à la crue des eaux, le pont Union de la traverse des Chaudières sera complètement fermé à la circulation automobile et piétonnière....