Déclaration conjointe du premier ministre du Canada et du premier ministre du Nunavut

OTTAWA, ON, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok, ont aujourd'hui fait la déclaration conjointe suivante :

« Pendant la rencontre d'aujourd'hui, nous avons fait progresser certaines grandes priorités qui feront une vraie différence dans la vie des Nunavummiut, les habitants du Nunavut. Notre réunion bilatérale était organisée dans le cadre de l'initiative « Le Nunavut sur la Colline », une visite de deux jours au Parlement pendant laquelle les membres du cabinet du Nunavut prennent part à des réunions avec le gouvernement fédéral. En ce qui concerne tout particulièrement le logement, les soins de santé, les changements climatiques, la sécurité et la souveraineté de l'Arctique et le transfert des responsabilités au Nunavut, nos gouvernements sont sur la même longueur d'onde et sont déterminés à travailler ensemble pour obtenir des résultats concrets pour les habitants du Nunavut et d'ailleurs.

« Pour améliorer la vie des gens, il faut d'abord s'assurer que chacun dispose d'un chez-soi sûr et abordable. Lorsque nous investissons et travaillons ensemble pour remédier au manque de logements, nous pouvons améliorer la santé des gens et favoriser la guérison. Le Nunavut a donc conçu un plan pour travailler avec les Inuits, le gouvernement du Canada et des partenaires de l'industrie en vue de construire 3?000 logements dans le territoire d'ici 2030. Déjà, ces partenariats ont permis au gouvernement du Nunavut de démarrer la construction de 150 logements cette année. Les plans du Nunavut sont alignés sur le budget fédéral de 2023, qui prévoit un investissement supplémentaire de 4 milliards de dollars pour mettre en oeuvre une stratégie en matière de logement pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique, laquelle est en cours d'élaboration avec des partenaires autochtones. Cette stratégie s'appuie sur les stratégies de logement fondées sur les distinctions qui sont déjà en place et elle pourrait servir à atteindre les objectifs du territoire en matière de logement.

« Au Canada, nous savons à quel point il est important que notre système de soins de santé public et universel reste solide. Or, ce système doit répondre aux besoins de tous. Les centres de santé communautaires au Nunavut risquent de fermer en raison du manque de personnel, et la prestation de soins de santé dans les communautés qui ne sont accessibles que par avion présente des difficultés supplémentaires. Récemment, le gouvernement du Canada a fait d'importants investissements pour améliorer les soins de santé offerts à la population. Il a en effet prévu un financement supplémentaire de plus de 198 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Dans le cadre de ces investissements, les gouvernements du Canada et du Nunavut continueront à faire progresser les discussions sur les transferts et les accords en matière de santé afin de répondre aux circonstances uniques du territoire, à aider les Nunavummiut qui vieillissent, à veiller à ce que les Aînés puissent vieillir dignement à la maison et à privilégier la collecte de données sur la santé afin d'offrir de meilleurs soins et une infrastructure de santé moderne.

« Les efforts du Canada qui visent à défendre la côte arctique doivent toujours tenir compte de l'avis des habitants du Nord. Pendant leur modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), les gouvernements du Canada et des États-Unis collaboreront avec des partenaires, les communautés locales et les autres ordres de gouvernement pour veiller à ce que les nouvelles infrastructures répondent aux besoins locaux et favorisent la réconciliation économique avec les Inuits.

« Nos gouvernements continuent de collaborer avec leurs partenaires en vue de conclure un accord de transfert des responsabilités qui conférerait au gouvernement du Nunavut le pouvoir de gérer les terres, les eaux douces et les ressources naturelles. Tout accord favoriserait une transition harmonieuse entre l'administration gouvernementale et le territoire en régime de dévolution et respecterait les droits des Nunavummiut.

« En ce qui concerne ces grandes priorités et d'autres encore, nos gouvernements continueront à travailler ensemble afin d'obtenir des résultats concrets pour les Nunavummiut et tous les Canadiens. »

