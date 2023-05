Suspension de la négociation par l'OCRCVM - DCM

Aegion Corporation, chef de file mondial en solutions d'entretien, de réhabilitation et de gestion de l'eau, a annoncé aujourd'hui par l'entremise de sa filiale canadienne Insituform Technologies Limited l'acquisition de Services Infraspec inc., une...

Reprise des négociations pour : Société : Mission Ready Solutions Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : MRS Les titres : Oui Reprise (HE) : 08 h 00 5/3/2023 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Data Communications Management Corp. Symbole TSX : DCM Les titres : Oui Motif : Diffusion Heure de la suspension (HE) : 16 h 06 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...