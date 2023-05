Suspension de la négociation par l'OCRCVM - YAY.P

Émergia Inc. (la "Société" ou "Émergia") annonce que le dépôt de ses états financiers audités pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022, y compris le rapport annuel de gestion, ainsi que les attestations du chef de la direction et du...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Toronto CleanTech Capital Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : YAY.P Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 11 h 24 L'OCRCVM peut prendre...

Reprise des négociations pour : Société : Hemostemix Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : HEM Les titres : Oui Reprise (HE) : 11 h 15 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un...

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a complété une mission commerciale fructueuse d'une semaine au Japon et à Singapour. Cette mission a fait ressortir l'une des grandes priorités du gouvernement du...