Empruntez un parc national : BAnQ et la Sépaq vous offrent des journées dans la nature

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - La belle saison est à nos portes! Dans ce contexte printanier, alors que les bienfaits du contact avec la nature sur la santé physique et mentale ont été amplement démontrés, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) lancent le projet pilote Empruntez un parc national. L'initiative consiste à offrir aux abonnés de BAnQ 50 laissez-passer permettant l'accès quotidien à 11 parcs nationaux de la Sépaq.

Dès aujourd'hui, 35 laissez-passer peuvent être empruntés à la Grande Bibliothèque (475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal). Ils permettent de visiter les 7 parcs suivants :

Parc national des Îles-de- Boucherville ;

; Parc national du Mont-Saint-Bruno;

Parc national d' Oka ;

; Parc national de la Yamaska ;

; Parc national du Mont-Orford;

Parc national du Mont-Tremblant ;

; Parc national de Plaisance .

De plus, 15 laissez-passer sont disponibles aux Archives nationales à Québec (pavillon Louis-Jacques-Casault, campus de l'Université Laval, 1055, avenue du Séminaire, Québec). Ceux-ci donnent accès à ces 4 parcs :

Parc national de la Jacques-Cartier;

Parc national des Grands-Jardins;

Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie;

Parc national de Frontenac .

Comment ça fonctionne?

Réservez un laissez-passer en ligne. Pour ce faire, inscrivez « Empruntez un parc national » dans le catalogue de BAnQ.

Lorsqu'un laissez-passer sera disponible, vous recevrez une communication de BAnQ qui vous invitera à le récupérer à la Grande Bibliothèque (pour les 7 parcs situés autour de Montréal) ou aux Archives nationales à Québec (pour les 4 parcs situés autour de Québec), selon ce que vous aurez sélectionné.

Le laissez-passer est prêté pour une période de trois semaines (sans possibilité de renouvellement). On ne peut emprunter plus d'un laissez-passer à la fois.

Pendant la période d'emprunt, vous pouvez visiter autant de parcs que vous le souhaitez parmi ceux qui sont associés à votre laissez-passer.

En présentant votre laissez-passer à l'accueil du parc visité, vous obtiendrez deux autorisations d'accès quotidien, valables pour deux adultes pour une journée (non applicables sur les séjours). Il est à noter que les enfants de 17 ans et moins accompagnés d'un adulte sont admis gratuitement dans les parcs de la Sépaq.

Pour tous les détails concernant le projet Empruntez un parc national : banq.qc.ca/empruntezparc

Pour s'abonner à BAnQ : banq.qc.ca/abonnement

Citations

« Empruntez un parc national à BAnQ permet de s'offrir un moment d'évasion dans des parcs nationaux du Québec et de découvrir de nouveaux horizons. La nature, c'est de la culture! Les parcs nationaux font partie de notre patrimoine, au même titre que les richesses documentaires que BAnQ offre au public. Je salue la Sépaq, notre dynamique partenaire, et je souhaite que ce projet pilote permette à plusieurs de profiter de sentiers et de plages et, pourquoi pas, de lecture en plein air! »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Le plein air amène des bienfaits au corps et à l'esprit. La nature québécoise est un lieu d'évasion et de détente sans pareil. Nous souhaitons continuer à connecter les gens avec la nature afin qu'ils puissent bénéficier de tous les bienfaits qui en découlent. Le projet pilote Empruntez un parc national vient offrir une accessibilité supplémentaire à nos joyaux naturels et s'ajoute aux efforts liés à la promotion du plein air et de l'activité physique. »

Jacques Caron, président-directeur général de la Sépaq

