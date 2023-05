Gestion SLC nomme une cheffe de l'exploitation





WELLESLEY, Mass. and TORONTO, le 2 mai 2023 /CNW/ - La société Gestion SLC, gestionnaire en placements institutionnels à revenu fixe et en placements alternatifs ayant un actif géré de 355 G$ CA (262 G$ US), est heureuse d'annoncer que Candace Shaw, directrice générale principale et première directrice adjointe des placements à Gestion SLC, a été nommée cheffe de l'exploitation, Titres à revenu fixe SLC. La nomination prend effet immédiatement.

« Titres à revenu fixe SLC continue d'évoluer, et l'amélioration de nos processus de base est essentielle à la croissance future de nos affaires, affirme Steve Peacher, président, Gestion SLC. Cette nomination nous permettra de tirer parti des vastes connaissances de Candace et de son expérience au sein de l'organisation. Sous sa direction, nous continuerons d'améliorer notre modèle d'exploitation des titres à revenu fixe pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle en pleine croissance. »

Candace Shaw compte plus de 30 ans d'expérience à Gestion SLC et à la Sun Life, société mère de Gestion SLC, dans des postes de direction liés aux placements à revenu fixe privés et publics, à la gestion de portefeuille et à la gestion du risque de crédit.

Avant d'être promue au poste de première directrice adjointe des placements en 2020, Mme Shaw était gestionnaire de portefeuille et responsable des titres à revenu fixe, émissions privées, à Gestion SLC. Elle supervisait une vaste équipe de spécialistes qui gère l'un des plus importants portefeuilles de placements privés à revenu fixe en Amérique du Nord. Auparavant, Mme Shaw a été première directrice de la gestion du risque de crédit. Dans ce poste, elle a joué un rôle essentiel dans la gestion du risque de crédit pour tous les titres de créances, y compris les placements privés à revenu fixe.

En plus de s'être distinguée sur le plan professionnel, Mme Shaw a grandement contribué à la promotion et à l'adoption d'une culture de diversité et d'inclusion à Gestion SLC et dans le secteur de la gestion d'actifs. Elle est actuellement présidente du comité Alliés pour le changement de l'équipe Gestion SLC, qui aide à mettre en oeuvre d'importantes initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) à l'échelle de la société. Elle agit également comme haute responsable d'Investir au féminin, un réseau d'employés qui a pour but de favoriser le perfectionnement professionnel des femmes dans le secteur de la gestion d'actifs.

Mme Shaw est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques et d'un baccalauréat spécialisé en chimie de l'Université Queen's. Elle a obtenu une maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en finances de l'Université Queen's en 1987. De plus, elle a reçu le titre de Chartered Financial Analyst en 1991 et elle est membre de l'Association for Investment Management and Research et de la Toronto Society of Financial Analysts.

Mme Shaw continuera d'assumer ses responsabilités de première directrice adjointe des placements en plus de ses nouvelles fonctions de cheffe de l'exploitation.

