Workiva renforce sa plateforme de reporting commercial en l'intégrant à CDP pour faire avancer les programmes ESG des clients

Workiva Inc. (NYSE:WK), plateforme cloud en tête du marché mondial destinée à assurer un reporting intégré, a annoncé aujourd'hui que CDP, largement considérée comme le principal système de divulgation pour mesurer les impacts environnementaux, avait été intégrée dans la plateforme Workiva pour faire avancer les programmes Environnement, Social et Gouvernance (ESG) des clients. Cette dernière innovation tire parti du Programme ESG de Workiva et d'ESG Explorer pour rationnaliser les réponses des clients aux questionnaires CDP, donnant aux entreprises les moyens de gérer leurs données sur la durabilité de manière plus efficace et plus rentable, et d'encourager un impact environnemental et des résultats commerciaux positifs. Selon CDP, plus de 18 700 entreprises, représentant la moitié de la capitalisation du marché mondial, ont divulgué des données environnementales par le biais de son système de réponse en ligne en 2022, soit une augmentation de 38 % par rapport à l'année antérieure.

« Le fait d'avoir une source unique de vérité encourage la cohérence, la transparence, et la vérifiabilité, ce qui, au final, réduit les coûts et génère la confiance des parties prenantes. En tant que société technologique qui unit le reporting financier, l¹ESG, l'audit et les contrôles, Workiva est positionnée de manière unique pour rationaliser le processus de divulgation tout en appliquant aux données climatiques les mêmes rigueur et certifications de grade investisseur que celles attendues des données financières », a déclaré Paul Dickinson, fondateur et président chez CDP et conseiller ESG chez Workiva. « C'est une addition importante et en temps opportun à la solution de reporting ESG de Workiva, et je pense que cela va changer la donne, non seulement pour les professionnels de la durabilité, mais également pour les équipes financières, d'audit et de gestion des risques qui sont désormais également responsables de procéder aux divulgations climatiques des entreprises. »

Se soumettre aux questionnaires CDP et à d'autres cadres de travail ESG est souvent une tâche complexe et qui prend beaucoup de temps, impliquant de multiples équipes relevant de services différents. Workiva simplifie ce processus par le biais de son hub centralisé, qui sert à collaborer au niveau du reporting et à automatiser la collecte des données, faisant économiser aux entreprises du temps et des ressources, tout en assurant l'exactitude, la cohérence et la véracité.

« Les clients nous disent que parmi leurs défis majeurs figurent la collecte des données et l'alignement sur les cadres de travail et standards ESG mondiaux qui changent rapidement les exigences de reporting. La nouvelle capacité de reporting CDP est un prolongement de notre solution de reporting ESG, leader de l'industrie, et utilise la plateforme de reporting intégrée inégalée de Workiva, qui connecte les sources de données disparates et soutient les besoins de reporting uniques de nos clients », a indiqué Paul Volpe, vice-président senior de la Croissance et directeur des Solutions ESG chez Workiva. « Le temps presse. Le reporting ESG devient rapidement un mandat du conseil d'administration. Non seulement les organisations sont-elles chargées de satisfaire à leurs engagements ESG et aux cibles fondées sur des données scientifiques, mais les dirigeants prennent également des décisions commerciales essentielles en évaluant ensemble les données financières et les données ESG. Workiva s'engage à investir dans l'innovation continue et à travailler avec des partenaires comme CDP pour aider plus de sociétés dans le monde à gérer et à mettre à l'échelle leur impact environnemental et social positif. »

La nouvelle capacité de Workiva vient enrichir un projet pilote API de divulgation distinct, dirigé par CDP. Fournisseur de solutions détenteur d'un label d'Or, Workiva a été sélectionnée pour étudier un projet pilote API de divulgation qui permettra aux clients de transférer automatiquement les données de la plateforme Workiva dans le système de réponse en ligne de CDP. Pour le cycle de divulgation 2023, le projet pilote API de CDP est limité aux données climatiques, mais l?innovation CDP de Workiva peut également prendre en charge les réponses aux questionnaires sur les forêts et la sécurité de l'eau de l'organisation. À partir de 2024, CDP espère pouvoir travailler avec divers prestataires pour le rendre disponible aux villes, états et régions qui répondent aux questionnaires, et la société est impatiente d'étendre sa portée et son impact.

Pour en savoir plus, suivez « Hot Topics for Sustainability, Reporting and Disclosure in 2023 »,webinaire gratuit qui présente les insights des dirigeants de CDP et de Workiva.

À propos de CDP

CDP est une organisation mondiale à but non lucratif qui permet aux entreprises de divulguer leurs informations environnementales à la demande des investisseurs, clients et autres parties prenantes. Fondée en 2000, et travaillant avec plus de 740 institutions financières comptant des actifs de plus de 130 milliards, CDP a été un pionnier dans l'utilisation des marchés de capitaux et des achats d'entreprise pour motiver les sociétés à divulguer leurs impacts environnementaux, et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger les ressources en eau, et sauvegarder les forêts. CDP possède la plus vaste base de données environnementale au monde, et les scores CDP sont largement utilisés pour pousser les décisions en matière d'investissement et d'approvisionnement à évoluer au profit d'une économie neutre en carbone, durable et résiliente.

À propos de Workiva

Workiva Inc. (NYSE:WK) a pour mission de promouvoir le reporting transparent en faveur d'un monde meilleur. Nous construisons et livrons une plateforme cloud en tête du marché mondial qui permet d'obtenir un reporting intégré certifié pour répondre aux demandes des parties prenantes en matière de prise mesures, transparence et divulgation des données financières et non financières. Workiva offre la seule plateforme SaaS unifiée qui rassemble le reporting financier des clients et leur performance dans les domaines ESG et de gouvernance, risque et conformité (GRC), dans un environnement contrôlé, sécurisé, et prêt à être audité. Notre plateforme simplifie le reporting et les défis de divulgation les plus complexes en rationalisant les processus, en connectant les données et les équipes, et en assurant la cohérence. En savoir plus sur workiva.com.

