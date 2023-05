Blue Cloud Ventures s'étend en Europe avec un nouveau bureau à Berlin





Blue Cloud Management LLC ("Blue Cloud Ventures" ou "BCV"), une société de capital-risque de premier plan basée à New York, est fière d'annoncer l'ouverture de son bureau européen à Berlin. Blue Cloud Ventures est un capital-risqueur en phase de croissance axé sur les entreprises de SaaS B2B dans le monde entier. BCV a investi dans 43 sociétés à ce jour, réalisant notamment des investissements dans des entreprises européennes comme Cognism, Templafy et, tout récemment, LMS365.

Étant donné que le secteur technologique européen connaît une forte croissance depuis plusieurs années, BCV se réjouit de faire partie de cet écosystème émergent et de s'associer avec des fondateurs et investisseurs dans la région.

Le bureau sera dirigé par Victor Yaw, qui a participé à des investissements de BCV comme Paradox, Trulioo et Go1, ainsi que Cognism, Templafy et LMS365 en Europe.

« Nous sommes ravis que M. Yaw dirigera nos efforts visant à étendre notre empreinte mondiale. Nous renforçons notre présence dans diverses régions depuis la collecte pour notre quatrième fonds et observons une augmentation des entreprises de SaaS B2B de haute qualité créées en Europe », a déclaré Rami Rahal, cofondateur et associé directeur de BCV.

Mettant à profit ses profondes racines aux États-Unis, son réseau LP composé de plus de 100 techniciens et entrepreneurs à travers le monde et ses relations parmi les fonds d'actions et de dette et les fournisseurs de services, BCV ambitionne d'apporter une valeur ajoutée unique aux entreprises de SaaS B2B européennes. Grâce à sa présence européenne, BCV travaillera par ailleurs en étroite collaboration avec ses sociétés de portefeuille existantes dans la région, les accompagnant dans leur parcours de croissance.

« Depuis notre création, nous nous attachons à rester les meilleurs partenaires pour nos entrepreneurs et leurs équipes », a déclaré Mir Arif, cofondateur et associé directeur de BCV. « Nous sommes fiers d'être prêts à nous retrousser les manches et à créer de la valeur, que ce soit en faisant office de caisse de résonance pour nos fondateurs ou en apportant notre aide en matière de stratégie, de F&A, de recrutement ou de présentation de clients. »

Berlin était un choix évident pour l'expansion de BCV en Europe en raison de son statut de pôle technologique pour la région, de sa situation au coeur de l'Europe et de ses connexions avec d'autres grandes villes européennes. La ville offre un écosystème favorable pour les startups naissantes et émerge rapidement comme un pôle majeur pour les sociétés cherchant à se développer jusqu'à atteindre un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros.

« Nous sommes à un point d'inflexion clé pour le SaaS B2B en Europe », a affirmé Victor Yaw. « Nous avons vu l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs d'entreprise qui ont développé l'expertise permettant de changer véritablement d'échelle afin de devenir des plateformes faisant référence dans leur catégorie. Nous sommes ravis de nos investissements existants dans la région et pensons que ce n'est là que la partie visible de l'iceberg. »

À propos de Blue Cloud Ventures

Blue Cloud Ventures (BCV) est une société de capital-risque en phase de croissance, axée sur les logiciels et basée à New York. Le fonds cible des investissements dans des sociétés d'applications métier, d'infrastructure et de logiciels open source de premier plan. Parmi les sociétés de portefeuille passées et présentes de BCV figurent Arctic Wolf Networks, Clari, Cloudbees, Druva, Go1, Iterable, NGINX, Templafy, Pax8 et Wrike. Pour de plus amples informations au sujet de BCV et des sociétés dans notre portefeuille, veuillez visiter www.bluecloudventures.com.

Clause de non-responsabilité : Aucun élément présenté dans cet article n'est destiné à constituer un conseil d'investissement et, en aucun cas, une quelconque information fournie dans le présent document ne doit être utilisée ou considérée comme une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat d'une participation dans un quelconque fonds d'investissement géré par Blue Cloud Management LLC ("Blue Cloud Ventures"). Blue Cloud Ventures n'offre aucun conseil de placement et n'est pas enregistrée en Allemagne. Les informations fournies reflètent les opinions de Blue Cloud Ventures à la date des présentes et ces opinions sont susceptibles d'évoluer à tout moment ; par ailleurs, Blue Cloud Ventures n'est pas tenue d'informer d'un quelconque changement. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée comme une garantie ou assurance quant au succès futur d'une entreprise en particulier. Les sociétés mentionnées dans cet article constituent un échantillon représentatif des sociétés de portefeuille dans lesquelles Blue Cloud Ventures a investi et que l'auteur considère comme répondant aux critères objectifs indiqués en commentaire, qui ne reflètent pas tous les investissements réalisés par Blue Cloud Ventures. Blue Cloud Ventures ne sollicite pas et ne met pas ses services à disposition du public et aucun des fonds n'est actuellement ouvert à de nouveaux investisseurs. Bien que Blue Cloud Ventures ait fait des efforts raisonnables pour obtenir les informations auprès de sources fiables, nous ne faisons aucune déclaration et n'offrons aucune garantie quant à la précision, la fiabilité ou l'exhaustivité des renseignements de tiers présentés ici, qui sont susceptibles d'évoluer. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

