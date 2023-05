Un premier colloque pour le Réseau des CCTT lors du 90e Congrès de l'Acfas





QUÉBEC, le 1er mai 2023 /CNW/ - Le Réseau des CCTT invite la communauté scientifique et médiatique à son premier colloque qui se tiendra le jeudi 11 mai dans le cadre du 90e Congrès de l'Acfas. Intitulé « Sciences et savoirs : Au coeur du développement durable des territoires » ce colloque, s'inscrivant sous la thématique des enjeux de la recherche, explore la contribution des centres de savoirs et d'innovations que sont les CCTT au développement socio-économique durable des territoires et des collectivités.

Plus spécifiquement, cette rencontre sera une occasion unique de décortiquer les conditions gagnantes à l'aboutissement des résultats de la recherche appliquée sur les territoires. Plusieurs panels et conférences alimenteront les échanges avec des invités de différents horizons. Ensemble les panélistes offriront des pistes de réflexion entre autres sur la contribution du personnel scientifique et des CCTT sur le développement territorial, sur les pratiques et les postures à adopter pour favoriser la recherche ainsi que sur l'enrichissement mutuel que crée l'interaction entre l'innovation technologique et sociale.

La programmation de cette journée sera divisée en 4 volets, élaborés en fonction de l'impact sur différentes tailles territoriales et structurelles. Le Réseau des CCTT a conçu ce colloque pour illustrer l'importance des expertises complémentaires et transversales dans un cadre de recherche. En plus des membres issus des CCTT s'impliquant dans les discussions, plusieurs invités de renom contribueront à enrichir les interventions dont :

Édith Bélanger - directrice, secteur recherche pour l'Institut Ashukhan

Simon Barnabé - professeur à l'UQTR et conseiller scientifique en chef de Victoriaville

Marilou Cyr - Directrice générale de la Zone Agtech

Luc Sirois - Innovateur en chef du Québec, Conseil de l'innovation du Québec

Marie-Pierre Cossette - Directrice aux grands défis de société, Fonds de recherche du Québec

Marie-Pierre Ippersiel - Présidente directrice générale de PRIMA Québec

Pour assister au colloque, il suffit de s'inscrire au colloque de l'Acfas. Vous êtes également invitées à consulter la programmation complète présentée par le Réseau des CCTT.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT). C'est aussi un OBNL qui accompagne les CCTT dans leur développement, le déploiement de pratiques novatrices et qui veille à leurs intérêts.

Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2400 experts du réseau des CCTT possèdent des solutions adaptées au milieu preneur.



Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

