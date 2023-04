Les ressortissants soudanais peuvent prolonger leur séjour au Canada





OTTAWA, ON, le 29 avril 2023 /CNW/ - Le Canada continue d'appeler à la fin de la violence au Soudan et demeure profondément préoccupé par la sécurité des personnes dans le pays. Nous travaillons pour aider les personnes qui cherchent la sécurité au Canada, y compris les ressortissants soudanais déjà au Canada qui ne souhaitent peut-être pas rentrer chez eux pour le moment.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé plus de détails sur ces mesures spéciales pour soutenir temporairement les ressortissants soudanais au Canada.

À compter du 30 avril 2023, les ressortissants soudanais au Canada pourront demander sans frais de prolonger leur séjour ou de changer leur statut de visiteur, d'étudiant ou de travailleur temporaire. Cela comprend des permis de travail ouverts gratuits qui donnent accès au marché du travail et une plus grande flexibilité pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour au Canada. Ces mesures contribueront à protéger la population soudanaise déjà présente au Canada, à garder les familles ensemble et à leur offrir un endroit sûr où séjourner.

Certains demandeurs de résidence permanente à l'extérieur du Canada pourraient ne pas avoir accès à leurs titres de voyage soudanais. Nous renonçons donc également à l'obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage pour l'approbation de demandes de visa de résident permanent pour venir au Canada. Ces mesures viennent s'ajouter aux exonérations de frais pour les passeports et les titres de voyage pour les Canadiens et les résidents permanents du Canada au Soudan, et à la priorisation des demandes dûment remplies déjà dans notre système pour la résidence temporaire et permanente des personnes au Soudan lorsqu'ils pourront voyager en toute sécurité.

Les Canadiens au Soudan devraient consulter voyage.gc.ca aussi souvent que possible pour les mises à jour et s'inscrire auprès du service d'Inscription des Canadiens à l'étranger du gouvernement du Canada pour recevoir nos mises à jour directes.

Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les membres de leur famille qui souhaitent quitter le Soudan peuvent communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada :

en appelant le +1 613-996-8885

par SMS au +1 613-686-3658

par WhatsApp au +1 613-909-8881

par Telegram à Urgence Canada à l'étranger

par courriel à [email protected]

Citation :

« Le Canada continue d'appeler à la fin de la violence au Soudan et se tient aux côtés du peuple soudanais dans sa lutte pour la paix. De nombreux ressortissants soudanais actuellement au Canada ne peuvent pas rentrer chez eux en raison de la situation dangereuse et instable dans leur pays d'origine. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour les aider à prolonger leur séjour ici, afin qu'ils puissent rester avec leur famille, poursuivre leurs études ou trouver du travail en toute sécurité. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref :

Les personnes admissibles au traitement prioritaire seront toujours soumises à toutes les autres exigences légales de recevabilité et d'admissibilité.

IRCC a déployé des agents supplémentaires dans la région pour aider les personnes qui sont déjà sur le terrain à soutenir les opérations liées à l'immigration.

L'Agence des services frontaliers du Canada a décidé d'interrompre temporairement les renvois vers le Soudan. Cette mesure est prise en raison de l'augmentation de la violence, des conflits armés, des troubles civils et de la situation instable en matière de sécurité.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

29 avril 2023 à 10:11

