Produits essentiels pour les réseaux électriques québécois - 30 M$ pour soutenir l'entreprise Hitachi Énergie Canada au Québec

VARENNES, QC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise d'Investissement Québec, une aide financière d'un montant maximal de 30 millions de dollars à Hitachi Énergie Canada pour des investissements à ses installations de Varennes et de Montréal.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet d'investissement vise la modernisation et l'agrandissement de l'usine de fabrication de transformateurs de puissance par la construction d'un laboratoire d'essais haute tension à Varennes. Il permettra aussi l'agrandissement du centre de compétences et d'ingénierie de l'entreprise, situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. En tout, 67 emplois seront créés, lesquels s'ajoutent aux 550 déjà existants à travers le Québec.

« Hitachi Énergie Canada développe et commercialise des produits essentiels pour les réseaux électriques québécois. Grâce à la contribution de notre gouvernement, l'entreprise pourra améliorer son rendement et ses activités tout en gardant cette expertise au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'agrandissement de l'usine et la construction d'une nouvelle installation d'Hitachi Énergie Canada permettront de conserver au Québec la réalisation de tests et d'essais, qui sont indispensables aux activités de l'usine de Varennes et aux emplois qui y sont rattachés. Nous avons la chance d'avoir, chez nous, une entreprise qui est au premier plan de la transition énergétique, et nous en sommes fiers. »

Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« L'usine de Varennes constitue l'une des pierres angulaires de notre présence au Canada, et sa réussite est le fruit du travail de nos employés talentueux et dévoués. À Hitachi Énergie, nous travaillons sans relâche pour accroître notre empreinte et nos capacités mondiales afin de satisfaire au mieux les besoins de nos clients à moyen et à long terme. Outre nos investissements mondiaux, l'appui du gouvernement du Québec nous permettra de répondre à la demande grandissante de transformateurs à l'échelle de l'Amérique du Nord pour ainsi soutenir les secteurs à forte croissance, notamment les énergies renouvelables, les centres de données et l'électrification industrielle, cela au moment où le Québec renforce son rôle clé dans le cadre de la transition énergétique. »

Carla Vicente, directrice générale nationale - Canada d'Hitachi Énergie

Hitachi Énergie Canada inc., filiale à 100 % d'Hitachi Energy Ltd, compte plus de 550 ingénieurs, technologues et employés de fabrication dans ses installations situées à Varennes , à Montréal et à Québec.

inc., filiale à 100 % d'Hitachi Energy Ltd, compte plus de 550 ingénieurs, technologues et employés de fabrication dans ses installations situées à , à Montréal et à Québec. Hitachi Énergie développe et commercialise des produits essentiels pour les réseaux électriques, notamment des transformateurs de puissance et des équipements en courant continu à haute tension (CCHT). Elle répond aux besoins des entreprises de services publics, de l'industrie et d'infrastructures ainsi que des secteurs émergents comme la mobilité durable, les villes intelligentes, le stockage de l'énergie et les centres de données.

Hitachi Énergie est actuellement un fournisseur important d'Hydro-Québec pour les transformateurs de puissance et les équipements en CCHT. Une grande partie des transformateurs de grande puissance utilisés par Hydro-Québec proviennent de l'usine de Varennes .

