Le Collège Villa Maria poursuivra l'oeuvre de la CND sur le site actuel

MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - À la suite de la récente annonce de la Congrégation de Notre-Dame (CND) de l'octroi d'un mandat de courtage pour la vente du domaine Villa-Maria, le conseil d'administration et la direction du Collège Villa Maria souhaitent réaffirmer leur engagement envers la communauté : Villa Maria demeurera sur son site actuel, sans compromis.

« Nous sommes déterminés à demeurer sur notre site patrimonial afin de poursuivre l'oeuvre éducative des soeurs de la Congrégation de Notre-Dame. Riche de 170 ans d'histoire, le Collège Villa Maria doit être placé au centre de l'équation entourant l'avenir du domaine dans l'intérêt de nos 1 900 élèves actuels, des milliers d'autres qui pourront bénéficier de notre offre éducative unique, de notre personnel engagé et de toute la communauté », affirme Catherine Maheu, présidente du conseil d'administration.

Par ailleurs, la Congrégation a clairement communiqué qu'elle s'engagerait à mentionner expressément dans l'avis de vente la volonté exprimée par la direction du Collège de poursuivre ses activités sur le site au-delà de la durée du bail actuel qui se termine en 2030.

« Depuis l'annonce de la vente du domaine en juin 2023, nous travaillons inlassablement à préserver notre mission éducative, explorant plusieurs scénarios à cet effet. Nous avons informé tous nos partenaires éducatifs, sociaux et gouvernementaux de notre engagement à pérenniser et préserver ce joyau qu'est le Collège Villa Maria. Tous partagent notre vision de conserver l'école et le caractère institutionnel du site », ajoute Mme Maheu.

Au cours des prochaines semaines et une fois l'appel de soumissions lancé, le conseil d'administration et la direction s'abstiendront de tout commentaire afin de ne pas nuire à la démarche. Rappelons également que Villa Maria dispose d'un droit de premier refus, conformément à l'accord contractuel entre Villa Maria et la Congrégation de Notre-Dame, qu'elle entend exercer au besoin.

À propos du Collège Villa Maria

Le Collège Villa Maria est un établissement d'éducation privé mixte qui dispense une formation de niveau secondaire à 1 900 élèves, en français et en anglais. La mission de Villa Maria est de révéler le plein potentiel de chaque élève grâce à un accompagnement personnalisé. Depuis plus de 170 ans et avec plus de 20 000 finissants, le Collège a acquis une solide réputation et la qualité de son enseignement est grandement reconnue. Classé monument historique en 1951, l'édifice du Collège est situé dans un environnement enchanteur et procure un milieu de vie stimulant, qui favorise l'épanouissement et le développement des élèves.

