Industrie aéronautique - Pour la grève à 99 % chez Safran

MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs de Safran ont voté à 99,1 % en faveur d'une grève à exercer au moment opportun. Le taux de participation était de plus de 87 % à l'assemblée du 26 avril.

« Après notre dernière convention collective de six ans, nous avons un grand rattrapage à faire en raison de l'inflation. Il faut s'assurer d'attirer et de maintenir le personnel nécessaire dans notre secteur spécialisé », affirme Michael Durand, le président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Safran. Ce dernier ajoute que la cadence à l'usine est déjà élevée chez cet important fournisseur d'Airbus pour les systèmes d'atterrissage. Les offres patronales sont malheureusement bien en deça de ce qui permettrait d'accomplir ce travail de rétention du personnel, ce qui est pourtant névralgique pour l'avenir de l'usine de Mirabel qui compte quelque 130 syndiqué-es. Le régime de retraite n'est vraiment pas à la hauteur de ce qui se fait dans l'industrie et la couverture d'assurance collective est également moins généreuse que chez les compétiteurs.

« La CSN est fière de représenter de plus en plus de travailleuses et de travailleurs de l'aéronautique. C'est un secteur d'avenir, pourvu que la voix de celles et ceux qui construisent les avions soit entendue », lance Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« C'est incompréhensible qu'une multinationale française de haute technologie ne puisse pas maintenir ou même améliorer le pouvoir d'achat de ses employé-es », ajoute Louis Bégin, président de la FIM-CSN.

« Les syndicats de la région sont solidaires avec les syndiqué-es de Safran. Leur réussite va donner un signal pour les autres entreprises », déclare Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides - CSN.

La CSN est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30?000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

Fondé en 1969, le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL-CSN) regroupe 85 syndicats et plus de 19?300 membres. Le conseil central des Laurentides est l'un des 13 conseils centraux de la CSN qui couvrent le territoire québécois.

