Premier partenariat avec un équipementier pour Cintech agroalimentaire qui devient un nouveau centre mondial de R&D de Clextral





SAINT-HYACINTHE, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Cintech agroalimentaire et Clextral annoncent la signature d'un partenariat stratégique afin de répondre à une forte demande de l'industrie agroalimentaire pour un accès à des technologies d'extrusion innovantes.

Ce partenariat fera de Cintech un nouveau centre mondial de R&D, partenaire de Clextral, un équipementier à dimension internationale spécialisé dans les technologies de pointe d'extrusion, de séchage et d'enrobage permettant de créer les nouveaux aliments de demain.

Cintech et Clextral mettront l'extrudeur Evolum 32 à la disposition des entreprises agroalimentaires québécoises. La réalisation des projets d'innovation avec ces équipements sera accélérée grâce à la réalité augmentée qui donnera aux entreprises un accès performant et immédiat aux expertises de Cintech, au support et à toutes la connaissance technique nécessaire.

Les équipes en recherche et développement de chez Cintech aident les entreprises à devancer et répondre aux nouvelles tendances du marché en mettant en oeuvre leurs innovations, entre autres, grâce à l'extrudeur double vis de Clextral. Cet équipement permet de fabriquer différentes collations avec diverses matières premières et formes. Très flexibles et modulables, les extrudeurs peuvent être modifiés rapidement à un coût minimal avec des équipements amovibles afin de fabriquer des produits innovants, tels que des croustilles multi-céréales expansées, co-extrudées, des croûtons, des craquelins, des protéines végétales texturées.

« Cintech se réjouit de ce partenariat avec un équipementier de dimension mondiale et de la renommée de Clextral. Au-delà de l'extrudeur, dont les acteurs de l'industrie agroalimentaire ont exprimé le besoin, toutes les technologies de Clextral pourront être rendues disponibles pour notre industrie. Cette entente est la première d'une série de partenariats avec des équipementiers qui seront annoncés très prochainement. Nous souhaitons bâtir à terme un parc technologique de pointe qui sera accessible aux entreprises agroalimentaires pour permettre l'innovation de notre industrie. » - Jean Lacroix, président-directeur général de Cintech agroalimentaire.

« Il était important pour Clextral d'avoir un partenaire relais dans l'est canadien et le nord-est américain, et nous sommes ravis de travailler de concert avec Cintech. En effet, ce partenariat avec des experts renommés de l'agroalimentaire nous permet de mieux servir nos clients dans cette région du monde et Cintech offre un panel d'expertise qui viennent complémenter nos expertises en extrusion, séchage et enrobage. » - Gilles Maller, Senior Vice President, Head of Clextral Americas Business Unit.

Pour essayer l'extrudeur et découvrir toutes les possibilités d'innovation de cet équipement, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Cintech agroalimentaire.

À propos de Cintech agroalimentaire

Depuis 1986, Cintech agroalimentaire mise sur l'association des expertises de ses équipes et s'appuie sur les savoir-faire spécifiques de chacun de ses clients pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, plus généralement de la société, en matière d'alimentation et aux besoins technologiques de l'industrie pour accélérer son développement.

Cintech met ses expertises au service des enjeux d'innovation et des besoins de l'industrie agroalimentaire. Accélérateur de technologies, Cintech offre un accès rapide aux différentes technologies dont les entreprises agroalimentaires ont besoin. Bâtisseur d'écosystèmes d'innovation, Cintech cherche à mutualiser les compétences, les ressources et les initiatives entre les différents acteurs de l'industrie agroalimentaire et les autres secteurs d'activités. Enfin, en proposant un support et des solutions adaptés aux enjeux du secteur agroalimentaire, Cintech est un générateur de progrès agroalimentaire.

À propos de Clextral

Depuis 1956, CLEXTRAL conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance d'équipements industriels et de lignes complètes d'extrusion. Nos solutions sont destinées aux marchés de l'agro-alimentaires, pâte-à-papier, chimie de spécialité, biomatériaux et nucléaire.

Nos systèmes reconnus pour leur fiabilité et leur flexibilité intègrent des équipements périphériques, des sécheurs et toute l'ingénierie, le process et les services après-vente nécessaires au succès de nos clients. Clextral est une ETI internationale, (80% à l'export dans + de 100 pays), présente sur tous les continents, aux USA, Chili, Algérie, Australie, Danemark, Chine, Vietnam, Inde, Indonésie et Singapour.

28 avril 2023 à 11:09

