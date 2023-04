Le Canada appuie la création rapide d'ensembles résidentiels pour les Premières Nations dans le Nord-Est de l'Alberta





BONNYVILLE, AB, le 28 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, ont annoncé un financement de 11,4 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Cet investissement vise à soutenir des ensembles en collaboration avec deux groupes autochtones dans le Nord-Est de l'Alberta. Ces ensembles fournissent des logements sûrs et abordables à des personnes qui risquent de se trouver en situation d'itinérance et leur offrent un chez-soi. Tous les travaux sont achevés et les résidents vivent dans leur nouveau logement.

Dans l'établissement métis de Fishing Lake, près de Bonnyville, on a construit 17 logements et rénové 16 logements existants. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a versé 5,1 millions de dollars. Pour sa part, l'établissement métis de Fishing Lake a versé 360 000 $ en capital et 450 000 $ sous forme de terrain.

La Première Nation de Whitefish Lake, qui habite près d'Atikameg, a acquis 20 logements mobiles pour des familles ayant des besoins sociaux. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la SCHL, a investi 5,5 millions de dollars dans ce projet d'acquisition.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour le gouvernement du Canada que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi il prend immédiatement des mesures pour améliorer les conditions de logement dans les communautés autochtones de l'Alberta grâce à des ensembles résidentiels comme ceux-ci. Ce financement aura une incidence importante sur la création de logements abordables pour des personnes et des familles vulnérables. Les défis propres aux communautés des Premières Nations en Alberta seront particulièrement pris en compte. La Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement vise à offrir des options de logement abordable aux gens qui en ont le plus besoin, partout au pays. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'itinérance est une réalité pour beaucoup de membres des Premières Nations, de Métis et d'Albertains. Nous veillons à ce que tous les membres de ces collectivités aient un chez-soi sûr. Cet investissement dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aidera les citoyens les plus vulnérables du Nord-Ouest de l'Alberta. Cela fera aussi une différence dans les travaux en cours visant à mettre fin à l'itinérance et assurer l'abordabilité du logement dans la province et partout au pays. » - l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Lancée en 2020, l' ICRL est administrée par la SCHL dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents.

est administrée par la SCHL dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

28 avril 2023 à 11:01

