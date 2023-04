Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de deuil national





OTTAWA, ON, le 28 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de deuil national :

« Aujourd'hui, en ce Jour de deuil national, nous nous unissons pour rendre hommage à tous les Canadiens qui ont été tués ou blessés, ou qui sont devenus malades à la suite d'un accident de travail. Nos pensées accompagnent les personnes qui vivent avec les traumatismes liés à ces tragédies, notamment les familles qui portent le poids de l'absence d'un être cher.

« Instaurée il y a plus de 30 ans, cette journée nous invite à réaffirmer notre volonté de créer des milieux de travail plus sécuritaires et plus sains pour tout le monde. Le gouvernement du Canada est intervenu pour améliorer les normes et pratiques visant la sécurité en milieu de travail, notamment en modernisant notre régime de conformité et d'application du Code canadien du travail, qui protège les travailleurs sous réglementation fédérale. Ces modifications contribuent à faire en sorte que les employeurs qui enfreignent les normes de sécurité en milieu de travail et mettent les travailleurs canadiens en danger se voient imposer de lourdes conséquences.

« Les travailleurs canadiens sont le moteur de notre économie. Ils aident à attirer des investissements sans précédent et à renforcer la place du Canada parmi les chefs de file mondiaux dans un large éventail d'industries, notamment les minéraux critiques et la fabrication de véhicules électriques. Dans le cadre des investissements du gouvernement fédéral pour soutenir des projets et créer de nouvelles opportunités à travers le pays, nous veillons à ce que la sécurité des travailleurs soit une priorité absolue, y compris pour les personnes qui travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. Par exemple, nous avons récemment annoncé un investissement afin d'aider BHP, une entreprise de production de minéraux critiques, à améliorer la sécurité des travailleurs de sa mine de potasse de calibre mondial en Saskatchewan.

« En outre, nous poursuivons l'important travail du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, afin d'éliminer les maladies et les blessures liées au travail par le biais d'une série de services et de ressources de sécurité destinés aux travailleurs et aux employeurs et de combattre le harcèlement et la violence au travail. Nous avons également instauré 10 jours de congé de maladie payés dans tous les milieux de travail privés sous réglementation fédérale - parce que personne ne devrait avoir à choisir entre rester à la maison lorsqu'il est malade ou payer ses factures.

« En cette sombre journée, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour rendre hommage aux travailleurs qui ont perdu la vie ou ont été blessés au travail et à garder leurs proches dans nos pensées. Dans le deuil, nous réaffirmons notre engagement à créer des milieux de travail plus sains, où tous les travailleurs peuvent se sentir en sécurité. »

28 avril 2023

