LE SYSTÈME DE SGC EN TEMPS RÉEL (SGCtr) DEXCOM G6 EST MAINTENANT COUVERT PAR LE PROGRAMME DES SSNA POUR TOUS LES CLIENTS ATTEINTS DE DIABÈTE ADMISSIBLES QUI PRENNENT DE L'INSULINE





Dexcom, Inc. (NASDAQ : DXCM), un chef de file à l'échelle internationale dans le domaine de la surveillance du glucose en continu (SGC) et en temps réel pour les personnes atteintes de diabète, se réjouit de l'élargissement progressif de la couverture des systèmes de surveillance en continu dans le cadre du Programme des services de santé non assurés (SSNA). Cette décision, qui fait suite à une annonce faite plus tôt cette année, élargit encore davantage les critères de couverture, ce qui permet désormais à tous les clients atteints de diabète qui prennent de l'insuline d'avoir accès à cette norme de soin.

Le Dexcom G6 est maintenant plus accessible que jamais dans le cadre du programme des SSNA, ce qui permet aux membres des Premières Nations et aux Inuits d'atteindre un degré de contrôle inégalé dans leur prise en charge du diabète. Il est essentiel d'avoir plus de choix pour utiliser la SGC, et cette couverture élargie permet à des Canadiennes et à des Canadiens d'avoir plus facilement accès à la technologie dont ils ont besoin.

« Le Programme des services de santé non assurés permet aux membres des Premières Nations et aux Inuits de partout au pays d'avoir accès aux services de santé et de bénéficier d'une couverture pour les soins essentiels liés au diabète », a déclaré le Dr Jeff Winterstein, un spécialiste en médecine interne à d'Edmonton qui travaille avec de nombreux clients du programme des SSNA. « En tant que médecin qui travaille en étroite collaboration avec des patients atteints de diabète, cette annonce renforce les lignes directrices cliniques recommandant l'utilisation de la SGC et confirme les avantages considérables qui sont offerts par cette technologie. »

Il a été démontré que l'utilisation de la SGCtr Dexcom améliore le contrôle de la glycémie1,2 et réduit le risque de complications coûteuses et durables chez les personnes atteintes de diabète3. Depuis le 25 avril 2023, tous les clients atteints de diabète qui prennent de l'insuline ont accès au Dexcom G6 s'ils sont admissibles au Programme des services de santé non assurés.

« Dans la foulée de l'impressionnante expansion de la couverture offerte par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) aux États-Unis, la décision des SSNA d'étendre la couverture de la SGC en temps réel à tous les clients qui prennent de l'insuline est un signe éloquent des progrès réalisés dans le système de santé au Canada, ce qui permet d'envisager une meilleure santé et une meilleure qualité de vie », a déclaré André Côté, vice-président et directeur général de Dexcom Canada. « Nous sommes ravis qu'un plus grand nombre de membres des Premières Nations et d'Inuits aient maintenant accès au Dexcom G6 et puissent bénéficier de ses fonctionnalités révolutionnaires, soit la norme de soins pour toutes les personnes atteintes de diabète. »

Le Dexcom G6 est composé d'un petit capteur portable qui mesure le taux de glucose en continu et d'un émetteur qui transmet cette information par communication sans fil à un appareil intelligent* ou à un récepteur, ce qui permet aux personnes atteintes de diabète de suivre l'évolution de leur taux de glucose en temps réel sans avoir besoin de scanner un capteur ou de se piquer au bout d'un doigt à tout bout de champ?. Le système dispose d'alertes personnalisables et prédictives ainsi que d'une alarme d'urgence glucose bas qui permettent d'éviter les épisodes d'hypoglycémie potentiellement dangereux. L'application Dexcom G6 permet également aux utilisateurs de télépartager les données sur leur taux de glucose avec jusqu'à dix abonnés?, ce qui permet à des membres de la famille, à des proches et à des prestataires de soins de santé de surveiller leur taux de glucose à distance pour une plus grande tranquillité d'esprit.

Le Dexcom G6 offre également une connectivité de pointe grâce à des intégrations avec les principaux systèmes d'administration d'insuline et les applications de santé numérique.

Pour en savoir plus au sujet du Dexcom G6, consultez le site https://www.dexcom.com/fr-CA/fr-ca-dexcom-g6-cgm-system.

Pour effectuer une recherche en ligne dans la Liste des médicaments des SSNA afin d'obtenir les détails au sujet de la couverture du Dexcom G6, consultez le https://nihb-ssna.express-scripts.ca/fr/0205140506092019/16/160407.

À propos de Dexcom , Inc.

Dexcom, Inc. offre des systèmes novateurs de surveillance du glucose en continu qui accordent une plus grande autonomie aux personnes touchées par le diabète. Dexcom, dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, aux États-Unis, est présente au Canada. Dexcom est maintenant un chef de file en matière de technologie de prise en charge du diabète. En étant à l'écoute des besoins des utilisateurs, des soignants, et des prestataires de soins, Dexcom simplifie et améliore la prise en charge du diabète dans le monde entier. Pour en savoir plus au sujet du système de SGC Dexcom, consultez le site www.dexcom.com.

* Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à dexcom.com/compatibility

? Si les alertes et les résultats de glucose du G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, il faut utiliser un lecteur de glycémie pour toute décision thérapeutique liée au diabète.

? Cette fonction nécessite une connexion Internet et l'utilisation de l'application Follow. Les abonnés doivent toujours confirmer les résultats à l'aide de l'application Dexcom G6 avant de prendre des décisions thérapeutiques liées au diabète.

Relations avec les médias :

Alena Atkinson, 705?206?9991

Veritas Communications

[email protected]

Références

________________________

1 Beck RW, Riddlesworth T, Ruedy K, et al. Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in adults with type 1 diabetes using insulin injections: The DIAMOND randomized clinical trial. JAMA 2017;317(4):371-8.

2 Welsh JB, Gao P, Derdzinski M, et al. Accuracy, Utilization, and Effectiveness Comparisons of Different Continuous Glucose Monitoring Systems. Diabetes Technol Ther 2019;21(3):128-32.

3 Roze S, Isitt J, Smith-Palmer J, Lynch P. Evaluation of the Long-Term Cost-Effectiveness of the Dexcom G6 Continuous Glucose Monitor Versus Self-Monitoring of Blood Glucose in People with Type 1 Diabetes in Canada. Présentation par affiche faite à l'Association canadienne pour la thérapeutique de population; 27 octobre 2020.

28 avril 2023 à 06:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :