Elevai Labs annonce une subvention de recherche et un partenariat pour mieux caractériser la «charge utile» des exosomes dérivés de cellules souches d'ELEVAI

NEWPORT BEACH, Californie, le 28 avril 2023 /CNW/ -- ELEVAI LABS, INC. , une entreprise de biotechnologie médicale esthétique spécialisée dans les soins de la peau dispensés par des médecins, a le plaisir d'annoncer un partenariat de recherche sur les cellules souches exosome avec le laboratoire du Dr Stanislav Sokolenko à l'Université Dalhousie et une subvention non remboursable du programme de financement Accélération de Mitacs. Mitacs est une organisation qui finance des projets visant à développer les initiatives de recherche et de développement entre l'industrie et les institutions.

Le fondateur d'ELEVAI, Jordan R. Plews, Ph. D. , a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec le Dr Sokolenko pour mieux comprendre la dynamique protéique de nos exosomes de cellules souches. » « Ce partenariat continuera d'accélérer et d'élargir les capacités d'innovation d'ELEVAI , et avec l'aide de nos autres partenaires de recherche, permettre à ELEVAI de continuer à améliorer rapidement les procédés de fabrication exclusifs et les produits novateurs afin de mieux servir la communauté de l'esthétique médicale et au-delà. »

À propos du projet : ELV3000

ELV3000 est une collaboration de recherche qui s'échelonne sur deux ans entre le laboratoire du Dr Sokolenko et ELEVAI LABS. L'objectif principal de ce projet de recherche est d'établir de nouvelles techniques pour caractériser la «charge utile» bioactive des exosomes d'ELEVAI LABS et de fournir à ELEVAI une meilleure compréhension de la façon dont des contenus exosomes spécifiques peuvent être attribués à des résultats positifs en matière de soins de la peau.

L'objectif secondaire du projet est d'optimiser davantage le processus de production d'ELEVAI Exosometm, qui peut améliorer l'efficacité des produits grâce à la capacité d'exercer un plus grand contrôle sur les charges utiles exosomes. La série de produits ELEVAI E-Seriestm est actuellement la première série de produits topiques d'exosomes développés intentionnellement pour soutenir la peau avant et après les soins basés sur le champ énergétique afin d'optimiser les résultats esthétiques et d'améliorer l'expérience du patient. Les améliorations de processus qui en résulteront devraient déboucher sur des produits nouveaux et améliorés conçus pour améliorer sensiblement l'apparence de la peau, du cuir chevelu et des cheveux.

Voici la déclaration du Dr Stanislav Sokolenko : « Mon équipe et moi sommes très heureux de travailler avec ELEVAI. La production d'exosome est un domaine en croissance rapide et il sera essentiel de développer des stratégies de caractérisation robustes à l'avenir. Mon laboratoire possède une expérience directe du développement et de la caractérisation de nouveaux logiciels et méthodes d'analyse que nous sommes impatients d'appliquer dans le cadre du projet ELV3000. Le défi sous-jacent de ce type de travail demeure toujours le même, c'est-à-dire séparer le signal du bruit et obtenir des résultats qui sont à la fois sains sur le plan biologique et statistique. »

Stanislav Sokolenko a obtenu son doctorat de l'Université de Waterloo en 2016, où il a reçu le prix de réalisation exceptionnelle de l'UW pour la recherche de doctorat. Après un bref postdoctorat à l'Université de Nantes, il s'est joint au département d'ingénierie des procédés et des sciences appliquées de l'Université Dalhousie en 2017.

À PROPOS DE L'UNIVERSITÉ DALHOUSIE

L'Université Dalhousie a été fondée en 1818 en tant qu'université de recherche publique en Nouvelle-Écosse (Canada), et compte plus de 21 000 étudiants de 115 pays. L'Université Dalhousie offre plus de 4 000 cours et 180 programmes universitaires dans 13 facultés de premier, deuxième et troisième cycles et facultés professionnelles. La Faculté de santé de l'Université Dalhousie est un chef de file et un innovateur dans le domaine de la santé à l'échelle régionale, nationale et internationale. Avec plus de 3 000 étudiants, 200 membres du corps professoral et 80 employés, la faculté est un moteur de recherche en santé et d'enseignement qui a une vaste portée. L'université est membre du U15, un groupe d'universités à forte intensité de recherche au Canada.

À PROPOS DU LABORATOIRE DU DR SOKOLENKO

Le laboratoire de Dr Sokolenko se concentre sur la collecte et l'analyse de grands volumes de données biologiques au moyen de techniques d'analyse de haute précision comme la résonance magnétique nucléaire (RMN) et la spectrométrie de masse (SM), entre autres. Quel que soit l'instrument, l'objectif fondamental derrière tous les efforts de recherche du laboratoire est de traduire la richesse des données générées par les instruments analytiques modernes en informations pertinentes et exploitables. Parmi les projets sur lesquels le laboratoire a travaillé avec des partenaires industriels et universitaires, citons la traduction de données génomiques et protéomiques en modèles métaboliques pour prédire l'utilisation des hydrates de carbone dans la production de biocarburants dérivés de micro-organismes, l'identification de biomarqueurs métaboliques pouvant prédire la rechute chez les enfants atteints de cancer et l'utilisation de la lipidomique pour mieux comprendre la dystrophie musculaire.

À PROPOS D'ELEVAI LABS, INC.

ELEVAI LABS, INC. est une société de biotechnologie médico-esthétique qui développe des applications de soins de la peau de pointe délivrées par des médecins. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine des soins esthétiques de la peau en combinant une science de pointe et des applications grand public de nouvelle génération. ELEVAI LABS développe des soins de la peau esthétiques topiques de pointe, en mettant l'accent sur une technologie exclusive d'exosomes de cellules souches. Pour en savoir plus sur ELEVAI Skincare, consultez le site www.elevaiskincare.com .

