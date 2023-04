Québec solidaire demande des modifications à la loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec





QUÉBEC, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le responsable solidaire en matière de Finances et député de Maurice-Richard, M. Haroun Bouazzi, dépose aujourd'hui un projet de loi qui vise à moderniser la mission du la CDPQ et l'obliger à faire des investissements ayant des impacts sociaux et environnementaux durables.

« La Caisse de dépôt, c'est notre bas de laine collectif. Elle doit contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre la crise climatique » a lancé M. Bouazzi. « La Caisse de dépôt et placement du Québec doit rendre des comptes sur les impacts sociaux et environnementaux de ses investissements! »

Québec solidaire propose donc de modifier deux dispositions de la Loi sur la CDPQ et d'y ajouter un article afin qu'elle intègre l'investissement durable à sa mission en prenant en compte tant l'impact de ses investissements sur les populations et l'environnement que l'impact des changements climatiques sur ses investissements.

« C'est en phase avec la société civile et des acteurs comme le collectif Sortons la Caisse du carbone, qui a talonné la Caisse pendant des années afin de faire sortir celle-ci des énergies fossiles, que nous déposons ce projet de loi. Si la CDPQ souhaite réellement s'attaquer au défi climatique, il faudra modifier sa gouvernance, et ça commence par la modification de la loi», a conclu M. Bouazzi.

