La Ville de Montréal réitère ses liens solides avec la Ville de Paris par la signature d'un nouveau Pacte d'amitié et de coopération





MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre de sa mission européenne, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a profité de son passage à Paris pour réitérer les liens forts, privilégiés et historiques qui unissent la métropole québécoise et la Ville Lumière et pour signer, avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, un nouveau Pacte d'amitié et de coopération sur la base des nouvelles priorités communes des deux administrations.

Ce pacte fait suite à l'accord de coopération conclu entre Montréal et Paris en avril 2006 et actualisé en mai 2014. Il permet de sceller la volonté partagée des deux villes de renforcer leur coopération sur des enjeux prioritaires communs dont la transition écologique, la biodiversité et l'adaptation aux changements climatiques; la mobilité, l'urbanisme et le logement; la solidarité, l'équité et l'inclusion; ainsi que la culture et la francophonie.

« Les villes de Montréal et de Paris entretiennent, depuis de nombreuses années, une relation aussi solide que privilégiée, que nous avons à coeur. Aujourd'hui, par la signature du Pacte d'amitié et de coopération, on s'engage à intensifier nos échanges et nos projets partagés afin de continuer à améliorer la qualité de vie de nos populations. Montréal et Paris sont des leaders dont l'ambition rayonne sur la scène internationale. En favorisant les échanges d'expériences et d'expertises dans des dossiers prioritaires et chers à nos administrations, nos équipes pourront accélérer les changements et offrir à nos populations des villes plus résilientes, ouvertes et abordables, bref, des villes prêtes à relever les défis du 21e siècle », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La signature de ce nouveau Pacte d'amitié et de coopération entre Paris et Montréal est une excellente nouvelle ! C'est une étape supplémentaire dans la relation privilégiée qu'entretiennent nos deux villes, le symbole de notre volonté commune d'accélérer leurs transformations. Face au défi climatique, notre responsabilité est immense : nous devons multiplier les échanges pour faire évoluer toutes nos habitudes. Je me réjouis d'avancer aux côtés de Montréal pour assurer à tous les Parisiens et à tous les Montréalais de bien vivre dans leur ville à l'avenir », a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo.

En signant aujourd'hui le Pacte d'amitié et de coopération, la mairesse de Montréal et la maire de Paris s'engagent à renforcer la relation durable qui unit les deux villes, à poursuivre leurs échanges réguliers et à maintenir leur présence commune au sein des réseaux de collectivités locales, tels que l'Association internationale des Maires francophones (AIMF) et le C40.

Pour consulter le texte du Pacte d'amitié et de coopération entre la Ville de Montréal et la Ville de Paris, cliquez ici .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

27 avril 2023 à 11:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :