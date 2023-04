LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec à Abidjan pour renforcer ses actions bilatérales avec la Côte d'Ivoire





MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec a initié une mission de trois jours à Abidjan, soit du 27 au 29 mars 2023, afin d'entretenir et de développer la collaboration initiée il y a plus de dix ans avec la Côte d'Ivoire. Plusieurs rencontres et visites ont rythmé le séjour de M. Bernard afin notamment de concrétiser l'entente signée en novembre 2021 avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique de la Côte d'Ivoire, de développer de nouvelles collaborations dans les secteurs de l'entrepreneuriat et de la culture. M. Bernard a réaffirmé le soutien de LOJIQ à la jeunesse ivoirienne dans la réalisation de leurs projets de mobilité à destination du Québec.

Déclaration d'intention entre l'Office Québec-Monde pour la jeunesse et la Fondation BJKD à Abidjan

« Je suis très heureux des collaborations fructueuses que nous entretenons avec les autorités ivoiriennes. Depuis 2010, plus de 100 jeunes du Québec ont réalisé un projet en Côte d'Ivoire grâce au soutien de LOJIQ et près d'une cinquantaine de jeunes de Côte d'Ivoire ont également pris part à des projets réalisés au Québec. Avec le soutien du Bureau du Québec à Abidjan, que je tiens à remercier pour son implication dans l'organisation de cette mission, nous avons pu, durant ces trois jours, aller à la rencontre des jeunes de Côte d'Ivoire et consolider les liens déjà noués avec de précieux partenaires et en construire de nouveaux. Tous ces efforts profiteront au développement professionnel des jeunesses québécoise et ivoirienne et à l'augmentation du nombre de jeunes soutenus pour la réalisation de projets entre nos deux communautés. » Jean-Stéphane Bernard, PDG de LOJIQ

Collaboration avec la Fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou

M. Bernard a pu s'entretenir avec Mme Olga Djadji, présidente de la Fondation BJKD, qui oeuvre avec son équipe au soutien de l'entrepreneuriat des jeunes et à la promotion de l'art, de la culture et de l'éducation. Une déclaration d'intention a été formalisée entre l'Office Québec-Monde pour la jeunesse et la Fondation BJKD afin de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, la relève artistique et les professionnels du secteur des arts et de la culture. Plusieurs pistes de collaboration sont à envisager pour l'expérimentation de projets conjoints qui se déploieront dans les prochaines années.

« La Fondation BJKD se réjouit de ce partenariat structurant avec LOJIQ et est convaincue qu'il contribuera à renforcer nos efforts conjoints de développement professionnel et personnel des jeunes ; cette frange de la population dont l'insertion socio-professionnelle constitue une des priorités majeures du gouvernement de Côte d'Ivoire. La Fondation BJKD, qui n'est pas en marge de cette dynamique, s'investit depuis plusieurs années dans la promotion de l'entrepreneuriat Jeunes et veille à doter les jeunes, filles et garçons, des capacités techniques et matérielles adéquates pour créer et promouvoir des entreprises durables et les encourager à contribuer au développement du continent africain. » Olga Djadji, présidente de la Fondation BJKD

Des perspectives pour la jeunesse élargies pour 2023-2024

Jean-Stéphane Bernard a rencontré des hautes autorités du gouvernement ivoirien parmi lesquelles le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarrassouba, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assi, ainsi que des représentants et représentantes de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarck, et du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, M. Mamadou Touré. Il a pu également s'entretenir avec M. Faman Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie, avec le Dr Ben Balla Kone, secrétaire général du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, ainsi qu'avec Mme Chantal Djédjé, fondatrice et directrice de La Fabrique culturelle. À toutes et tous, M. Bernard a rappelé l'attachement fort liant le Québec à la Côte d'Ivoire. Un attachement déjà manifesté en janvier 2023 lors de la mission à Abidjan de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron.

« Cette relation établie au fil des ans entre le Québec et plusieurs ministères et autres partenaires ivoiriens s'inscrit, notamment au regard de la promotion de l'entrepreneuriat jeunesse, en droite ligne avec des objectifs que poursuit le gouvernement du Québec dans le cadre de sa Stratégie territoriale pour l'Afrique qui a été mise de l'avant en décembre 2021 ». Roger Ménard, Directeur du Bureau du Québec à Abidjan

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent les jeunes du Québec de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, au Canada et à l'international, notamment en Francophonie.

SOURCE Les Offices jeunesse internationaux du Québec

27 avril 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :