Action SST et Équipe SST unissent leurs forces !





Un front commun pour faire avancer la santé et la sécurité et faire reculer le nombre d'accidents de travail

QUÉBEC, le 27 avril 2023 /CNW/ - Deux chefs de file québécois en matière de santé et sécurité au travail s'associent pour offrir une expertise sans pareille et renforcer leur impact sur le marché. L'unification d'Action SST et d'Équipe SST permettra d'améliorer l'offre de services et de multiplier les occasions favorables pour les clients comme pour les spécialistes du domaine. Forte de plus de 150 experts, Action SST, par cette acquisition, devient la plus grande entreprise de services-conseils dans le domaine de la prévention en santé et sécurité au travail au Québec, dans les secteurs de la construction et industriel.

Rappelons que selon la CNESST, on dénombre 200 décès en milieu de travail annuellement. De plus, un accident de travail survient toutes les six minutes au Québec. Afin d'être des employeurs de choix, les entreprises doivent maintenant aller chercher de l'expertise en SST afin de mieux protéger leurs équipes et devenir plus performantes grâce à un milieu sécuritaire.

Le regroupement des deux entreprises en pleine croissance et jadis concurrentes s'est réalisé naturellement grâce aux valeurs qu'elles partagent. Ce rapprochement marque une étape importante dans leur vision commune de se positionner comme un incontournable sur le marché et d'améliorer les résultats SST au Québec. Pour s'assurer d'être des employeurs de choix et d'accéder à des projets d'envergure, les entreprises doivent faire appel à de l'expertise en SST et hisser cette notion au rang des enjeux d'affaires. Cette union permettra de mieux répondre à « cet appel » et de décupler l'impact des mandats.

« Je suis extrêmement fier de l'arrivée d'Équipe SST. En accueillant de nouveaux professionnels passionnés et dotés d'une expertise incomparable, nous renforçons notre capacité à soutenir les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs et les organisations qui ont la SST comme valeur », mentionne Stéphane Dion, actionnaire et PDG d'Action SST.

Au cours des prochains mois, les deux organisations poursuivront leurs activités en conservant leur nom respectif. Sur le plan opérationnel, l'impact sera significatif et bénéfique : chantiers de collaboration, synergie rapide sur le plan des opérations, partage d'expertise, mise en commun des effectifs, ajout de nouveaux talents, perspectives stimulantes pour les employés et occasions de grandir au sein d'une entreprise de choix devenue l'incontournable du marché.

« Il s'agit assurément d'une union gagnant-gagnant, tant pour nos équipes que pour nos partenaires, nos clients et l'avancement de la SST. Nous sommes heureux de créer un nouveau fleuron québécois encore plus crédible, agile et performant pouvant répondre aux défis générés par les projets complexes et les chantiers de grande envergure », conclut François Simard qui demeure à la tête d'Équipe SST.

À propos d'Action SST

Action SST, active dans toutes les régions du Québec, offre des services de consultation et d'impartition dans le domaine de la santé et sécurité au travail, en chantier et en usine. Depuis 25 ans, elle se démarque notamment par son approche humaine favorisant la prise en charge ainsi que par son « esprit » de partenariat avec ses clients et les différents intervenants.

À propos d'Équipe SST

Équipe SST se distingue par son expertise en gestion de la santé et sécurité dans le secteur de la construction en ayant comme mandat premier de supporter, à l'aide de professionnels, les entrepreneurs et maîtres d'oeuvre de chantiers. L'entreprise est basée à Saguenay et compte des clients partout au Québec.

www.actionsstinc.com www.equipesst.com

SOURCE Action SST

27 avril 2023 à 08:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :