RADIUS5 lance une extension de Chrome utilisant l'IA qui améliore en temps réel la qualité des animations sur le Web





RADIUS5. INC (Siège social : Shinjuku-ku, Tokyo ; PDG : Urushihara Daisuke ; ci-après « RADIUS5 ») a publié une nouvelle version d'AnimeSR, une extension de Chrome gratuite qui utilise l'IA pour améliorer les animations sur YouTube, Vimeo et autres applications en temps réel.

Contexte du développement

AnimeSR, qui est en cours de développement, a pour but de faire avancer la diffusion de la culture des dessins animés japonais en améliorant leur visualisation. AnimeSR est gratuit.

En lançant « AnimeRefiner » en 2020, RADIUS5 avait augmenté la résolution des données de base aux fins d'une diffusion de qualité supérieure sur YouTube, pour la VOD et pour les films.

Suite à cette publication, RADIUS5 a reçu de nombreuses demandes d'amateurs de dessins animés désireux de regarder des images de bonne qualité et qui souhaitent regarder les dessins animés diffusés sur YouTube et d'autres médias dans une résolution plus élevée. Le nouvel AnimeSR a été conçu pour permettre à ces clients individuels de profiter de dessins animés haute résolution sur les navigateurs de leurs ordinateurs.

Aperçu d'AnimeSR

Navigateurs supportés : Chrome 94 ou ultérieur

Page de téléchargement d'AnimeSR : https://bit.ly/animesr

Page assistance : https://bit.ly/animesr_support

Pour le moment, AnimeSR prend en charge YouTube et Vimeo. Les services de VOD protégés par DRM ne sont pas encore pris en charge. De plus, comme AnimeSR en est encore à ses premières phases de développement, il est possible que la haute résolution ne fonctionne pas de manière optimale avec les services de VOD non testés. La Société prévoit d'augmenter les types de services VOD pouvant être pris en charge dans les futures versions.

[ RADIUS5 ]

RADIUS5, dont la vision consiste à « maximiser la créativité humaine », développe divers services basés sur l'IA liés à la création et au divertissement.

En 2019, nous avons lancé notre plateforme d'IA « cre8tiveAI ». À ce jour, nous avons publié diverses applications à base d'IA telles que « Photo Refiner », qui convertit les photos et les illustrations en images haute résolution, et « SAI-chan », une application d'IA qui génère des illustrations. En 2022, nous avons également publié « mimic », un créateur d'illustrations à base d'IA.

https://cre8tiveai.com/

https://illustmimic.com/en/

27 avril 2023 à 01:20

