Diatech Pharmacogenetics annonce un investissement de TA pour alimenter les initiatives de croissance stratégique





Diatech Pharmacogenetics ("Diatech" ou "la Société"), un leader de la pharmacogénétique et des diagnostics pour la médecine anticancéreuse de précision, a annoncé aujourd'hui que TA Associates ("TA"), une importante firme internationale de capital-investissement, a signé un accord définitif en vue d'effectuer un investissement de croissance stratégique dans la Société. Dans le cadre de la transaction, l'investisseur minoritaire Alto Partners cédera complètement sa participation dans l'entreprise. Le fondateur et l'équipe de direction de Diatech conserveront une participation majoritaire dans la Société, en étroit partenariat avec TA.

Diatech produit et distribue des solutions de tests génomiques permettant d'identifier les mutations et différences génétiques qui sont des cibles des thérapies anticancéreuses personnalisées et qui influencent les réponses des patients à des traitements spécifiques. Avec ces tests, Diatech ambitionne d'accroître l'efficacité de la médecine anticancéreuse grâce à des diagnostics et des traitements personnalisés.

« Nous sommes enthousiasmés d'accueillir TA à nos côtés dans ce cheminement, dans une période de grands progrès pour la médecine de précision », a déclaré Fabio Biondi, fondateur et président de Diatech. « TA offre une vaste expérience opérationnelle et un réseau mondial étendu qui seront déterminants alors que nous nous efforçons d'accélérer notre croissance internationale et notre innovation produit. Nous tenons également à remercier Alto Partners pour nous avoir aidés à atteindre ce jalon dans notre parcours de croissance. »

Fondée en 1996, Diatech a affiché une forte croissance ces dernières années, la société figure aujourd'hui parmi les principaux acteurs sur le marché européen des diagnostics en oncologie. L'investissement de TA appuiera le développement continu par Diatech de solutions de diagnostic et de réactifs leaders du marché dans le domaine de la pharmacogénétique, ainsi que ses initiatives de croissance mondiale, renforçant la position de chef de file de la Société sur le marché en expansion rapide des diagnostics moléculaires.

« Alors que la technologie s'améliore et qu'on assiste à une transition plus marquée vers la médecine de précision, des progrès continus dans le domaine des tests génomiques sont essentiels », a déclaré Oliva Alberti, PDG de Diatech. « Ce partenariat stratégique avec TA nous permettra d'élargir la portée de nos produits et services existants, tout en effectuant une expansion significative sur les marchés internationaux. »

« La gamme de produits complète et leader du marché de Diatech met en évidence l'engagement de la Société en faveur d'un processus de R&D rigoureux et différencié qui alimente continuellement la création de valeur », a déclaré Lovisa Lander, directrice chez TA. « Nous nous réjouissons à l'idée de nous associer avec Fabio, Oliva et toute l'équipe de direction pour appuyer le parcours de croissance internationale et domestique de Diatech. »

« L'expérience éprouvée de la Société et sa place de leader sur son marché signifient qu'elle est bien positionnée pour tirer parti d'opportunités de croissance organique et inorganique, élargissant son marché potentiel et sa vaste gamme de produits », a affirmé Birker Bahnsen, directeur général de TA et responsable du groupe Europe Healthcare de la société. « Nous sommes heureux d'accompagner Diatech dans sa prochaine phase de croissance. »

« Depuis notre investissement en 2021, Diatech affiche une forte croissance organique, a pénétré de nouveaux marchés mondiaux et élargi son portefeuille de produits », a déclaré Enrico Ricotta, associé principal chez Alto Partners. « Ce fut un privilège de travailler avec toute l'équipe de Diatech et nous lui souhaitons le meilleur alors qu'elle tire parti de son succès continu en partenariat avec TA. »

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2023 sous réserve des autorisations réglementaires habituelles.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Diatech Pharmacogenetics

Diatech Pharmacogenetics est une société italienne leader dans le développement, la production et la commercialisation d'outils de diagnostic moléculaire pour la médecine oncologique de précision. Fondée en 1996, la société a pour objectif de simplifier les procédures complexes de diagnostic moléculaire grâce à des solutions de bout en bout simples, de l'extraction d'acides nucléiques au reporting final en passant par l'analyse moléculaire. Diatech a affiché une forte croissance ces dernières années, la société figure aujourd'hui parmi les principaux acteurs sur le marché européen des diagnostics en oncologie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.diatechpharmacogenetics.com

À propos de TA

TA Associates ("TA") est une importante firme internationale de capital-investissement axée sur la stimulation de la croissance d'entreprises rentables. Depuis 1968, TA a investi dans plus de 560 sociétés dans ses cinq secteurs cibles : la technologie, les soins de santé, les services financiers, les services aux consommateurs et les services aux entreprises. Tirant parti de sa vaste expertise industrielle et de ses ressources stratégiques, TA collabore avec des équipes de direction dans le monde entier pour aider des entreprises de grande qualité à offrir une valeur durable. La société a levé 48,6 milliards de dollars de capitaux à ce jour et compte plus de 150 professionnels de l'investissement dans ses bureaux de Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai et Hong Kong. Pour plus d'informations, visitez www.ta.com.

À propos d'Alto Partners

Alto Partners SGR, une société indépendante, est contrôlée par son équipe multidisciplinaire experte qui assure la promotion et la gestion de fonds de capital-investissement investissant dans des petites et moyennes entreprises italiennes. Alto Partners est un professionnel expérimenté confirmé et un partenaire fiable pour accompagner le développement à moyen et long terme des sociétés de notre portefeuille. Alto Partners SGR travaille aux côtés de familles industrielles et de directeurs pour superviser des passations générationnelles et des programmes de croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.altopartners.it.

26 avril 2023 à 12:55

