Les P-REC financent un deuxième projet d'électrification renouvelable d'un hôpital au Sud-Soudan





La plus grande transaction P-REC au Sud-Soudan a financé l'électrification solaire de l'hôpital universitaire de Malakal, qui a été achevée en décembre 2022, et un deuxième accord P-REC financera l'électrification solaire de l'hôpital d'État de Bor.

SAN FRANCISCO, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Début 2022, la toute première transaction de Peace Renewable Energy Credit (P-REC) au Sud-Soudan a été annoncée . Elle a été exécutée par la société américaine 3Degrees et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) avec le soutien d'Energy Peace Partners (EPP) . Dans le cadre de cet accord, 3Degrees a obtenu les P-REC générés par une centrale solaire de 700 kWp dans le centre humanitaire de l'OIM à Malakal. Block , une entreprise technologique mondiale axée sur les services financiers, a acheté les P-REC auprès de 3Degrees.

L'accord a permis à l'OIM de financer l'électrification solaire de l'hôpital universitaire de Malakal, le principal établissement de soins de santé du pays qui couvre la ville de Malakal et la région environnante. Cette zone a été détruite pendant la guerre civile qui a ravagé le pays et abrite aujourd'hui l'un des plus grands camps des déplacés internes (PDI) au Sud-Soudan. L'équipe est heureuse d'annoncer que le nouveau système solaire de l'hôpital est désormais opérationnel et qu'il devrait permettre de réduire la consommation de carburant d'au moins 85 % par an.

Face à la réussite du projet de l'hôpital de Malakal, 3Degrees, l'OIM et EPP ont collaboré pour réaliser une deuxième émission de P-REC au Sud-Soudan, dans laquelle des P-REC supplémentaires générés par la centrale solaire du centre humanitaire de l'OIM à Malakal soutiendront l'électrification solaire de l'hôpital d'État de Bor. Block a aussi été l'acheteur de ce nouveau lot de P-REC. Actuellement, l'hôpital fonctionne avec une alimentation électrique minimale et peu fiable, et ce projet assurera un approvisionnement en électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les unités de soins intensifs de l'hôpital et permettra à l'hôpital de fournir des services fiables et sûrs à la communauté, dont l'ouverture progressive des services de nuit. L'hôpital d'État de Bor dispose actuellement de quatre générateurs diesel qui font fonctionner les ordinateurs, les ventilateurs dans chaque service, les réfrigérateurs, le matériel de stérilisation dans la salle d'opération, les lampes, l'équipement chirurgical et bien d'autres équipements encore.

Les P-REC sont des certificats internationaux d'énergie renouvelable (I-REC) dotés d'un label de qualité supplémentaire certifiant les co-bénéfices socio-économiques uniques associés à la nouvelle production d'énergie renouvelable. Ils sont émis par des projets remplissant les conditions requises dans des pays cibles caractérisés par un risque élevé de conflit, une grande vulnérabilité au changement climatique et un faible niveau d'électrification. Les P-REC servent à monétiser la production d'énergie renouvelable par des projets éligibles afin de débloquer des capitaux du secteur privé pour financer des projets d'énergie renouvelable à fort impact dans des pays fragiles et pauvres en énergie. Les P-REC ont été développés par EPP, qui en est l'émetteur exclusif.

Pour en savoir plus sur le tout dernier achat de P-REC, cliquez ici et sur l'achat précédent, cliquez ici .

