Mawi DNA Technologies reçoit l'autorisation 510(k) pour son dispositif iSWAB-Respiratory Tract Sample Collection Media-Extraction Less consacré au SARS-CoV-2





Mawi DNA Technologies (Mawi DNA), une société de biotechnologie spécialisée dans le développement et la conception de technologies innovantes destinées au bioéchantillonnage, annonce avoir reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son dispositif iSWAB-Respiratory Tract Sample Collection Media-Extraction Lesstm (iSWAB-RC-EL). Le dispositif de prélèvement iSWAB-RC-EL est conçu pour la stabilisation et l'inactivation d'échantillons biologiques humains des voies respiratoires hautes et de salive suspectés de contenir le SARS-CoV-2, et convient au prélèvement, transport et stockage à température ambiante. Les échantillons collectés grâce au dispositif de prélèvement iSWAB-RC-EL peuvent être utilisés avec des tests de diagnostic moléculaire légalement commercialisés.

Mawi DNA a développé le dispositif de prélèvement biologique iSWAB-RC-EL pour les tests de surveillance de la COVID-19 et de ses variants, pour tous les contextes cliniques. L'iSWAB-RC-EL, actuellement utilisé dans le monde entier sur un échantillon représentatif de la population afin d'atténuer l'impact de la propagation de la COVID-19, permet au personnel des hôpitaux et des laboratoires cliniques d'ignorer l'étape de l'extraction de l'ARN dans le protocole de test PCR. Le dispositif de prélèvement biologique offre également une formulation non toxique qui neutralise les virus dans le but de limiter toute propagation ou exposition potentielles, en particulier parmi le personnel de laboratoire manipulant ces échantillons.

« Nous avions pour objectif de répondre plus rapidement aux pandémies actuelles et futures en ignorant l'étape de l'extraction de l'ARN viral et en évitant les consommables nécessaires au traitement des échantillons viraux. Cela a également engendré une augmentation du nombre de tests », déclare le Dr Bassam El-Fahmawi, Ph. D., PDG et directeur technique de Mawi DNA Technologies. « De plus, ce dispositif qui neutralise le virus, ne contient pas de sels de guanidine, ce qui le rend non toxique et non dangereux, et permet aux collaborateurs qui traitent les échantillons d'effectuer ce service inestimable en toute tranquillité. »

Mawi DNA a développé le nouveau dispositif de prélèvement iSWAB-RC-EL afin de faire face à de nombreux défis inhérents à la collecte et au transport des échantillons viraux mis en exergue pendant la pandémie de la COVID-19, en particulier en raison des exigences de transport liées à la chaîne du froid et des délais de stabilisation des acides nucléiques viraux extrêmement courts. La pandémie a également révélé des faiblesses au sein de la chaîne d'approvisionnement, notamment des pénuries de réactifs pour l'extraction d'ARN.

Le dispositif de prélèvement iSWAB-RC-EL est disponible immédiatement dans les hôpitaux et les laboratoires cliniques. Pour de plus amples renseignements sur le dispositif de prélèvement iSWAB-RC-EL ou pour recevoir un échantillon, rendez-vous sur https://mawidna.com/request-sample-kit/.

À propos de Mawi DNA Technologies

Fondée en 2013, Mawi DNA Technologies est à l'origine du développement et de la commercialisation de la technologie iSWAB, un système innovant pour la collecte d'échantillons biologiques.La mission de Mawi est de maintenir l'intégrité des échantillons à température ambiante partout dans le monde, afin de capturer une véritable diversité de ceux-ci sur n'importe quel segment géographique ou catégorie de population. L'avenir du bioéchantillonnage se trouve chez Mawi DNA (At Mawi DNA, The Future of Biosampling is Heretm). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mawidna.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 avril 2023 à 15:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :