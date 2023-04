ASM Global annonce sa première incursion dans le domaine des réservations au Royaume-Uni, en partenariat avec l'emblématique London Stadium





ASM Global a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique - son premier partenariat au Royaume-Uni - avec le London Stadium dans le but de créer un contenu événementiel supplémentaire dans le calendrier du stade et de nouvelles opportunités commerciales.

Ce transfert élargit la présence d'ASM Global au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau incomparable et ses activités de premier ordre permettront à l'entreprise de renforcer la position concurrentielle du stade sur le marché. Grâce à une programmation accrue en dehors des jours de match, ASM Global s'est engagée à faire du London Stadium un endroit privilégié offrant les plus belles expériences en live.

Construit à l'origine pour accueillir les Jeux olympiques de Londres en 2012 au Queen Elizabeth Olympic Park, le London Stadium est actuellement le siège du club de football de Premier League West Ham United ainsi que de l'U.K. Athletics. Deuxième stade de la capitale britannique en termes de capacité d'accueil de concerts, le London Stadium est un lieu véritablement polyvalent qui accueille les plus grands concerts en live avec des artistes comme Beyoncé, The Rolling Stones, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses et bien d'autres encore. Une fois devenu le London Stadium, il a accueilli de grands événements sportifs mondiaux comme la Coupe du monde de rugby 2015 et les Championnats du monde d'athlétisme de Londres 2017, avec le retour de la Major League Baseball cet été dans le cadre d'un accord pluriannuel avec la capitale, suite à l'énorme succès des London Series 2019.

Graham Gilmore, CEO du London Stadium, déclare : « Nous avons la formidable réputation d'accueillir certains des événements parmi les plus importants, les meilleurs et les plus diversifiés, ce qui se confirme avec l'incroyable programmation de cet été. Nous cherchons toujours à nous perfectionner, et ce partenariat avec ASM Global nous aidera à aller encore plus loin, en libérant l'énorme potentiel de notre site ».

Tom Lynch, vice-président principal pour l'Europe, ASM Global, déclare : « Nous sommes très heureux d'annoncer que le London Stadium est le premier stade partenaire d'ASM Global au Royaume-Uni. Il rejoint ainsi notre réseau de sites d'élite dans le monde entier où ont lieu des événements majeurs et emblématiques. Le site est omniprésent dans l'esprit des habitants de la ville depuis les Jeux olympiques de 2012 et s'est imposé comme l'un des meilleurs stades polyvalents d'Europe. Sa polyvalence est unique pour les événements en live, son hospitalité de premier ordre et son réseau de transports publics inégalé, créant ainsi la meilleure expérience possible pour les supporters. Nous sommes très heureux de travailler avec Graham et son équipe pour continuer à faire fructifier le superbe héritage olympique du stade avec des événements et des partenariats de classe mondiale sur l'un des campus les plus dynamiques d'Europe au plan culturel ».

À PROPOS D'ASM GLOBAL

ASM Global est le premier producteur mondial d'expériences de divertissement. Leader mondial de la stratégie et de la gestion de sites et d'événements, l'entreprise offre des solutions locales sur mesure et des technologies de pointe promettant les meilleurs résultats aux propriétaires de sites. Le réseau de sites d'élite de l'entreprise s'étend sur cinq continents, avec un portefeuille de plus de 350 arenas, stades, salles de spectacles et centres de congrès et d'exposition parmi les plus prestigieux au monde, dont McCormick Place Chicago, Moscone Center San Francisco, ICC Sydney Australia, Olympia London, Shenzhen World China et P&J Live à Aberdeen, au Royaume-Uni. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. asmglobal.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 avril 2023 à 14:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :