Golf Town et ParaGolf Canada s'associent pour promouvoir l'inclusivité et développer le jeu pour les joueurs en situation de handicap





Ce nouveau partenariat renforcera l'engagement de Golf Town en faveur de l'inclusion dans le jeu et rendra le golf plus accessible à tous.

VAUGHAN, ON, le 25 avril 2023 /CNW/ - C'est avec fierté que Golf Town, une bannière de Sporting Life Group et le plus gros détaillant de produits de golf au Canada, annonce un nouveau partenariat avec Todd Keirstead et ParaGolf Canada, une initiative innovante qui permet l'accessibilité au golf cet été pour les Canadiens en situation de handicap. Grâce à cette collaboration, Golf Town et ParaGolf Canada visent à promouvoir l'inclusivité et à développer le golf pour tous les joueurs, quelles que soient leurs capacités.

«Ce grand partenariat offre une occasion incroyable à un groupe d'individus qui a historiquement été sous-représenté dans ce pays d'avoir une plateforme nationale, mais aussi les ressources pour changer l'industrie du golf avec le plus gros détaillant de golf au Canada», a déclaré Keirstead, fondateur et directeur général de ParaGolf Canada. «Avec les nouvelles initiatives de collaboration entre Golf Town et ParaGolf Canada, nous invitons toutes les personnes en situation de handicap physique, cognitif et sensoriel... Allez-y, sortez et jouez!»

Les nouvelles initiatives de la collaboration entre Golf Town et ParaGolf Canada comprendront:

Des cliniques personnalisées adaptées: Des ateliers de formation seront proposés en magasin pour les professionnels du golf, les professionnels de la santé et les personnes en situation d'adaptation afin de mieux comprendre les subtilités de l'élan de golf et comment Golf Town et ParaGolf Canada peuvent accueillir les personnes en situation de handicap dans le sport.

L'ajustement adaptatif des bâtons: Grâce à une formation spécialisée du personnel et à une technologie d'ajustement personnalisée, les joueurs de toutes capacités pourront obtenir l'équipement adapté à leurs besoins uniques dans les magasins Golf Town.

Une journée ParaGolf/Journée de golf adapté: En collaboration avec ParaGolf, Golf Town organisera un événement dédié au golf adapté en célébrant, en soutenant et en inspirant les personnes en situation de handicap physique, sensoriel et cognitif.

Une ligue de golf adapté: Une ligue nationale de golf adapté où les personnes de toutes capacités participent dans un environnement non compétitif tout en ayant la chance de gagner de grands prix hebdomadaires.

«Depuis les six dernières années chez Golf Town, nous inspirons les Canadiens à sortir et jouer, peu importe leur âge, leur capacité, leur genre ou leur origine», a mentionné Fred Lecoq, chef du marketing chez Golf Town. «Il est important pour nous de rendre le jeu inclusif et accessible à tous les Canadiens. Nous avons développé des programmes qui permettent à davantage de femmes et d'enfants de jouer au golf, et notre dernier partenariat avec ParaGolf Canada renforce ces efforts.»

Une fois lancées, les cliniques d'adaptation seront disponibles dans certains emplacements Golf Town à travers le Canada et les services d'ajustement de bâtons adaptés seront offerts dans les 47 emplacements Golf Town. Tous les renseignements seront communiqués sur GolfTown.com et sur les pages de réseaux sociaux Golf Town.

«Je suis heureux d'être reconnu comme un leader en matière de diversité, d'équité et d'inclusion dans le jeu du golf au Canada et mes partenariats me rendent fier, c'est pourquoi je suis honoré de faire équipe avec Golf Town alors que nous partageons des valeurs communes. Ensemble, nous continuerons à faire ce qu'il faut pour les golfeurs en situation de handicap au Canada,» a mentionné Keirstead. «Le soutien a atteint un niveau record!»

À propos de Golf Town

Golf Town est le plus gros détaillant de produits de golf au Canada, exploitant 47 magasins tout en offrant la commodité des achats en ligne sur golftown.com. La compagnie propose le meilleur assortiment de produits et les meilleures marques de golf, un personnel d'experts passionnés par le jeu, ainsi que des services d'ajustement personnalisés haut de gamme, y compris la nouvelle expérience StudioX. Golf Town offre également une vaste gamme d'expériences telles que les tournois Golf Town, propulsés par TournamentCaddie et présente un contenu de golf numérique supérieur via ScoreGolf, en partenariat avec TorStar. Golf Town est véritablement la destination pour tous les golfeurs Canada. Golf Town est détenu par Fairfax Financial Holdings Limited.

25 avril 2023 à 07:00

