Hillstone Networks place la barre plus haut avec la cyber-sécurité intégrative





Hillstone Networks, l'un des principaux fournisseurs de solutions de cyber-sécurité, a annoncé une nouvelle approche pour aider les clients devenir cyber-résilients avec des solutions de cyber-sécurité intégratives qui comblent les lacunes en matière de sécurité et les défis auxquels sont confrontés les RSSI et les professionnels de la sécurité. Cette approche intégrative offre une couverture, un contrôle et une consolidation permettant de protéger les entreprises mondiales contre les cyber-attaques multi-couches et multi-étapes.

« La transformation numérique est une priorité pour chaque entreprise et un défi pour chaque organisation informatique, car les données sont le moteur de l'entreprise et sont désormais générées, traitées et analysées partout : dans le centre de données, à la périphérie, et dans un ou plusieurs clouds », déclare Tim Liu, directeur technique et co-fondateur de Hillstone Networks. « Les RSSI d'aujourd'hui sont confrontés à des défis de toutes parts alors qu'ils font face à une infrastructure et des menaces en évolution rapide et à une complexité et des coûts croissants. Notre approche offre une plateforme rationalisée, centralisée et évolutive pour aider les RSSI à améliorer la cyber-résilience de leur organisation et à protéger les actifs critiques. »

L'approche intégrative de cyber-sécurité de Hillstone Networks s'attaque de front à la cyber-sécurité dans trois domaines critiques visant à : sécuriser les réseaux, atténuer les menaces et protéger les charges de travail. Cette approche est continuellement améliorée grâce à un engagement indéfectible envers l'innovation et le lancement de nouveaux produits.

Sécuriser les réseaux : la vérification systématique commence ici

Les solutions de sécurité réseau évolutives de Hillstone Networks fournissent une base solide pour une architecture à vérification systématique, offrant une sécurité adaptative pouvant évoluer en fonction des besoins de l'entreprise.

Pour les centres de données à grande échelle, le pare-feu de centre de données Hillstone X25812 annoncé récemment offre une haute disponibilité et une grande évolutivité avec un débit de pare-feu allant jusqu'à 3,5 Tbit/s, 720 millions de connexions simultanées et 19 millions de nouvelles sessions par seconde. Il est accompagné de fonctionnalités de sécurité robustes et de capacités réseau avancées pour les grandes entreprises, les opérateurs et les FAI, tout en maintenant l'efficacité énergétique et en réduisant l'empreinte carbone.

Atténuer les menaces : avant qu'elles ne vous attaquent

La détection et la réaction aux menaces basées sur l'IA de Hillstone peuvent détecter et atténuer les attaques avant qu'elles n'aient la possibilité d'exploiter l'actif le plus vital de l'entreprise : les données.

Hillstone Networks Breach Detection System (BDS) est à l'avant-garde de cet effort, avec la récente version 3.7 offrant des fonctionnalités étendues pour mieux vous protéger contre les attaques et les menaces réseau. Il prend en charge le framework MITRE ATT&CK pour améliorer la détection des menaces, automatiser la découverte des actifs et approfondir son intégration avec la solution Hillstone iSource XDR, pour une gestion unifiée des menaces.

Protéger les charges de travail : où qu'elles soient

Les solutions de protection sans compromis de la charge de travail dans le cloud de Hillstone garantissent que l'environnement de données et la charge de travail d'une entreprise sont entièrement sécurisés.

Avec une micro-segmentation granulaire du réseau et une technologie brevetée de gestion du trafic, la dernière version de CloudArmour de Hillstone a été mise à niveau avec une puissante solution antivirus qui offre une meilleure protection contre les menaces et une meilleure visibilité des charges de travail dans le cloud, afin que les organisations puissent adopter une infrastructure de cloud cyber-résiliente.

Pour en savoir plus sur les solutions de cybersécurité intégrative de Hillstone Networks, rencontrez les experts Hillstone lors du RSAC 2023, au stand 1155 Moscone South, à San Francisco, du 24 au 27 avril.

À propos de Hillstone Networks

Hillstone Networks est un leader de la cyber-sécurité, offrant une protection à la fois approfondie et étendue aux entreprises de toutes tailles, de la périphérie au cloud, et pour toutes les charges de travail. L'approche de cyber-sécurité intégrative de Hillstone Networks apporte couverture, contrôle et consolidation à plus de 26 000 entreprises dans le monde. www.hillstonenet.com

25 avril 2023 à 02:05

