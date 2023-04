Le zoo d'Indianapolis lance un défi d'un million de dollars pour la sauvegarde des espèces





Le défi augmente les chances de survie d'une espèce animale menacée

INDIANAPOLIS, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- La société zoologique d'Indianapolis a lancé un programme de subvention audacieux visant à enrayer la disparition d'une espèce animale en voie d'extinction. Le défi « Sauver les espèces » du zoo d'Indianapolis attribuera une subvention d'un million de dollars à une organisation capable de créer et de mettre en oeuvre un programme qui aura un impact mesurable et durable sur la survie d'une espèce animale.

Les conservateurs de terrain du monde entier sont invités à se porter candidats et à présenter un programme visant à identifier une espèce animale actuellement désignée comme menacée (en danger critique d'extinction, en danger, vulnérable ou éteinte à l'état sauvage) par la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et à créer un programme qui permettrait d'améliorer le statut de cette espèce.

« Le zoo d'Indianapolis a cherché une idée ambitieuse pour faire une réelle différence et soutenir les défenseurs de l'environnement sur le terrain afin d'apporter un changement mesurable dans l'avenir d'une espèce, a déclaré Michael W. Wells, administrateur et président du comité de conservation du zoo d'Indianapolis. Notre capacité à mesurer les résultats par le biais de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature nous permettra d'évaluer objectivement les résultats de notre investissement. »

Le processus de demande de subvention se déroule en deux étapes. Les précandidatures doivent être déposées avant le 4 juin 2023, puis les organisations sélectionnées doivent déposer une demande complète avant le 3 décembre 2023. Toutes les informations sur l'éligibilité et les procédures de candidature sont disponibles sur le site IndianapolisZoo.com, dans l'onglet Conservation.

« Nous savons que stopper le déclin d'une espèce prend du temps. Si nous faisons confiance à la science et restons concentrés, nous sauverons les espèces. Ce défi servira de modèle à d'autres organisations de conservation », a commenté Rob Shumaker, PDG du zoo d'Indianapolis. « Le défi "Sauver les espèces" du zoo d'Indianapolis est novateur et permettra de réaliser un impact considérable sur la survie d'une espèce. Je suis ravi que le zoo d'Indianapolis continue à mettre la barre très haut sur la façon dont les zoos, les aquariums et les jardins botaniques peuvent faire progresser les actions de conservation et provoquer des changements réels et positifs pour les espèces », a ajouté Jon Paul Rodriguez, président de la Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN.

Un jury composé d'experts internationaux de la conservation des animaux désignera le gagnant du défi « Sauver les espèces » du zoo d'Indianapolis. Le vainqueur aura cinq ans pour mettre en oeuvre son programme et constater les progrès accomplis. Le zoo annoncera le gagnant en février 2024. Cliquez ici pour obtenir des ressources médiatiques à usage libre.

À propos du zoo d'Indianapolis

Le zoo d'Indianapolis est le plus grand zoo des États-Unis qui ne bénéficie pas d'un soutien fiscal direct. Depuis des dizaines d'années, le zoo investit d'importantes ressources dans la conservation, notamment le prix Indianapolis, la plus importante récompense mondiale pour la conservation des animaux, le Global Center for Species Survival et le programme de subventions pour la conservation sur le terrain du zoo. Le zoo d'Indianapolis protège la nature et incite les individus à prendre soin de notre monde. Situé dans le White River State Park au centre-ville, le zoo d'Indianapolis est accrédité par l'Association of Zoos and Aquariums et l'American Alliance of Museums en tant que zoo, aquarium et jardin botanique. Rendez-vous sur IndianapolisZoo.com

Contact pour les médias :

Judy Palermo

Directrice des relations publiques

[email protected]

25 avril 2023 à 00:01

