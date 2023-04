Création par les gouvernements du Canada et de la France d'un nouveau comité mixte sur la science, la technologie et la recherche





Comité visant à accroître la collaboration entre les deux pays dans le domaine de la recherche

OTTAWA, ON, le 24 avril 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Pour relever les défis mondiaux les plus urgents, les personnes les plus talentueuses et brillantes doivent pouvoir travailler ensemble. En établissant des partenariats de recherche ouverts et collaboratifs avec des pays aux vues similaires, le Canada renforce sa position de chef de file sur la scène internationale et appuie les découvertes et les innovations qui aideront les Canadiens et les peuples du monde entier à prospérer.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, aux côtés de Sylvie Retailleau, ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont annoncé la création d'un comité mixte par le Canada et la France pour contribuer à renforcer le partenariat de longue date entre les deux pays dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation (STI). Le comité aidera à déterminer les priorités thématiques pour la coopération franco-canadienne dans le domaine de la STI et à favoriser de nouvelles occasions de collaboration entre les chercheurs et les innovateurs du Canada et de la France en vue de trouver des solutions fondées sur des données probantes pour relever les défis mondiaux.

Coprésidé par Dr. Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada, et Dr. Claire Giry, directrice générale de la recherche et de l'innovation du ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le comité mixte a tenu aujourd'hui une première réunion pour procéder au lancement officiel de ses activités et discuter des moyens pour soutenir la recherche bilatérale dans les technologies émergentes, telles que la science quantique et l'intelligence artificielle, qui ont été définies comme premier domaine de recherche prioritaire. Le comité a également tenu des ateliers et entendu des experts des deux pays dans les domaines de la préparation en cas de pandémie, de la science quantique, de l'intelligence artificielle et de la transition énergétique.

Pour contribuer à accroître la collaboration, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et l'Agence nationale de la recherche de la France (ANR) ont aussi formé aujourd'hui un partenariat visant à créer un cadre pour favoriser de nouvelles occasions de collaboration, et soutenir celles qui existent déjà, entre les chercheurs des deux pays afin de pouvoir lancer des appels de propositions conjoints dans des domaines prioritaires identifiés par le comité. Le CRSNG et l'ANR devraient lancer leur premier appel de propositions au cours de la prochaine année.

« Le Canada et la France continueront de promouvoir une collaboration accrue en science, en technologie et en innovation dans le cadre des travaux du nouveau comité mixte. Ensemble, les deux pays aideront à créer davantage d'occasions de partenariat pour les chercheurs, les innovateurs et les entreprises dans le cadre de projets qui façonneront l'économie de demain. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Canada et la France sont d'importants partenaires dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. Le renforcement de notre partenariat aidera les chercheurs, les entrepreneurs et les leaders des technologies du Canada à propulser leurs idées novatrices vers de nouveaux sommets et à conquérir les marchés mondiaux.

- L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

« Le Canada est un pays avec lequel la France entretient des liens historiquement forts. Des liens d'amitié - nous sommes nombreux à connaitre ou avoir connu l'expérience heureuse d'une collaboration professionnelle avec le Canada ! Des liens stratégiques dans de nombreux domaines, dont celui, naturellement, de l'enseignement supérieur et de la recherche. La 1ère réunion de ce Comité mixte en science, technologie et innovation nous permet de renforcer notre coopération dans les domaines stratégiques que sont notamment les sciences quantiques et l'IA. Je remercie les services du Ministre Champagne, du Ministère des Affaires mondiales Canada, et les équipes des deux co-présidentes de ce Comité mixte, les Docteures Mona Nemer et Claire Giry, qui ont piloté les travaux préparatoires de ce comité et qui vont désormais présider à ses futurs développements dans les domaines de la santé globale, de l'énergie ou encore des océans. »

-Mme Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche française

Le comité mixte comprend un conseil stratégique qui compte se réunir tous les six mois pour discuter des priorités et des possibilités de collaboration en matière de recherche.

Les membres du comité mixte coordonneront également des ateliers thématiques pour examiner des occasions de collaboration bilatérale dans des champs de recherche précis. Même si le comité mixte favorisera les partenariats dans l'ensemble des champs de recherche, il prévoit définir régulièrement des domaines prioritaires pour les deux pays.

L'annonce d'aujourd'hui est le fruit d'une excellente relation entre le Canada et la France et donne suite à l'accord de 1965 en matière de coopération scientifique et de partenariats technologiques.

et donne suite à l'accord de 1965 en matière de coopération scientifique et de partenariats technologiques. Les établissements d'enseignement supérieur du Canada et de la France travaillent en étroite collaboration et ont signé des centaines d'accords entre eux.

