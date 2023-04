Pour la 8e année consécutive, Johnson Controls a été nommée au Clean200, le top 200 des entreprises menant la transition vers une économie mondiale durable





Johnson Controls a été nommée au Clean200 chaque année depuis sa création en 2016, rejoignant la liste des 200 entreprises plaçant la durabilité au coeur de leur activité.

Sur 6720 entreprises mondiales, 200 ont été sélectionnées pour la forte proportion de leur chiffre d'affaires réalisée grâce à des activités durables.

Pour l'exercice 2022, 54 % des revenus de Johnson Controls provenaient de produits et de services à faibles émissions de carbone, sur la base de la norme Corporate Knights Sustainable Economy Taxonomy (Taxonomie de l'économie durable de Corporate Knights), contre 48 % en 2020.

CORK, Irlande, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Pour la 8e année consécutive, Johnson Controls (NYSE: JCI), leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, a obtenu une place dans le Clean200, une liste de 200 entreprises qui, selon As You Sow et Corporate Knights , mènent la transition vers une économie mondiale durable en « plaçant la durabilité au coeur de leurs produits, services, modèles d'entreprise et investissements. »

Sur 6720 entreprises mondiales, 200 ont été sélectionnées pour la forte proportion de leur chiffre d'affaires réalisée grâce à des activités durables, notamment l'efficacité énergétique, l'utilisation de contenu recyclé et les produits à faible teneur en carbone. Pour l'exercice 2022, 54 % des revenus de Johnson Controls provenaient de produits et de services à faibles émissions de carbone, sur la base de la norme Corporate Knights Sustainable Economy Taxonomy (Taxonomie de l'économie durable de Corporate Knights), contre 48 % en 2020 ? l'accent étant mis sur la fourniture de conseils, de produits et de services de bout en bout en matière de construction à zéro émission nette. Johnson Controls fournit la technologie nécessaire pour rendre les bâtiments anciens et nouveaux neutres en carbone et même positifs en termes d'énergie nette.

« Nous sommes honorés de figurer sur la liste Clean200 chaque année depuis son lancement », à déclaré Mark Reinbold, vice-président de l'infrastructure durable, Johnson Controls. « La durabilité et la décarbonisation sont au coeur de nos activités. Nous sommes à l'avant-garde et nous nous attaquons énergiquement aux 40 % d'émissions que les bâtiments génèrent dans le monde avec « Net Zero Buildings as a Service », l'offre de décarbonisation des bâtiments entièrement intégrée la plus importante du secteur. Nous offrons des services d'évaluation de l'empreinte carbone et de conseil. Nous proposons également le triptyque du bâtiment intelligent, à savoir des équipements à haute efficacité énergétique, l'électrification des systèmes de construction et la numérisation grâce à notre écosystème connecté OpenBlue. Nous éliminons les obstacles financiers grâce à des modèles financiers « as-a-service » qui permettent à tous les propriétaires d'immeubles de commencer le parcours de carboneutralité sans débourser de capitaux initiaux. Enfin, OpenBlue offre un suivi numérique avancé de l'énergie et des émissions, afin que les organisations puissent rendre compte de leurs progrès avec exactitude pour les cadres de certification et de conformité. »

« Depuis plus de 20 ans, nous travaillons à la décarbonisation et à la production de rapports sur nos progrès. Nous avons été l'un des premiers signataires du Pacte mondial des Nations unies en 2004, et nous nous sommes engagés à atteindre les objectifs les plus ambitieux du scénario 1,5 C dans nos cibles scientifiques (SBTi) pour les émissions des champs d'application 1 et 2, ainsi qu'à réaliser des réductions ambitieuses du champ d'application 3 », a indiqué Renae Kezar, vice-présidente de la durabilité de l'entreprise et des affaires réglementaires chez Johnson Controls. « Nous sommes honorés, une fois de plus, par la reconnaissance de Clean200, qui souligne l'importance que nous accordons à la fois à la durabilité interne et à l'accompagnement de nos clients dans la transition carbone, en fournissant des produits et des solutions qui contribuent à réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Nous constatons également le retour sur investissement pour la planète et notre entreprise, puisque plus de 75 % de nos investissements annuels en R&D sont consacrés à l'innovation en matière de produits durables. »

Reconnaissance de Johnson Controls en matière d'ESG et de durabilité :

En 2022 :

Pour en savoir plus sur l'engagement de Johnson Controls en matière de développement durable, veuillez consulter le site https://www.johnsoncontrols.com/corporate-sustainability/environment .

CONTACT POUR LES INVESTISSEURS : CONTACT POUR LES MÉDIAS : Jim Lucas Olivia Coker-Decker Ligne directe : +1 651 391 3182 Ligne directe : +41 79 672 10 53 E-mail : [email protected] E-mail : [email protected]

À propos de Johnson Controls :

Chez Johnson Controls (NYSE: JCI), nous transformons les environnements où les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, notre mission est de réimaginer la performance des bâtiments pour servir les personnes, les lieux et la planète.

Forte d'une histoire de près de 140 ans d'innovation, nous façonnons l'avenir des secteurs tels que les soins de santé, les écoles, les centres de données, les aéroports, les stades, la fabrication et autres, grâce à notre offre numérique complète OpenBlue.

Avec une équipe mondiale de 100 000 experts répartis dans plus de 150 pays, Johnson Controls offre le plus grand portefeuille au monde de technologies du bâtiment, de logiciels et de solutions de services, ainsi que certains des noms les plus fiables du secteur.

Rendez-vous sur www.johnsoncontrols.com pour en savoir plus et suivez @Johnson Controls sur les réseaux sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2057564/CarbonClean_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73855/johnson_controls_logo.jpg

24 avril 2023 à 16:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :