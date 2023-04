Le partenariat en habitation entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ mènera à la création de plus de 1 400 logements abordables et sociaux d'ici 2025





LONGUEUIL, QC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ ont annoncé ce matin que l'objectif de rendre disponibles 1 000 nouveaux logements abordables et sociaux sur un horizon de trois ans est en voie d'être surpassé. L'annonce s'est tenue sur le site du projet Desaulniers, qui bénéficie de cette entente et qui sera réalisé par l'organisme à but non lucratif Habitations Communautaires Longueuil (HCL).

À titre de mandataire de ce partenariat, le Fonds de solidarité FTQ a en effet accordé un financement conditionnel à la construction ou à la rénovation de plus de 1 400 logements. De ce nombre, 75 % seront de nouvelles constructions alors que 25 % seront acquis et rénovés par des OBNL dans le but de pérenniser l'abordabilité des loyers.

En juin 2022, le gouvernement du Québec a signé une entente avec le Fonds de solidarité FTQ dans laquelle il lui a confié la gestion de 175 millions de dollars, lui permettant d'octroyer des subventions aux OBNL, aux coopératives et aux offices d'habitation présentant des projets viables. De son côté, le Fonds de solidarité FTQ a investi 75 millions de dollars. Ces sommes cumulées sont gérées par le bras immobilier du Fonds de solidarité FTQ. La part d'investissement du Fonds de solidarité FTQ dans les projets est investie sous forme de prêt de capital patient et complète celle du gouvernement.

Un projet à Longueuil destiné aux ménages à faible revenu

La construction du projet Desaulniers débutera cet automne. L'immeuble de 175 logements à vocation sociale et communautaire sera érigé à l'angle du boulevard Taschereau, du boulevard La Fayette et du boulevard Desaulniers, à seulement un kilomètre de la station de métro Longueuil-Université de Sherbrooke. Évalué à 80,5 millions de dollars, ce projet bénéficie de la subvention du gouvernement, du capital patient du Fonds de solidarité FTQ et d'un apport de la Ville de Longueuil. Il est porté par HCL, qui va acquérir le terrain de Gérer son quartier. Le groupe de ressources techniques Bâtir son quartier accompagne HCL dans la réalisation du projet. La typologie des logements sera variée, offrant des appartements d'une à quatre chambres à coucher afin de combler les besoins tant des personnes seules que des familles avec enfants.

CITATIONS

« Construire davantage de logements pour les ménages québécois est au coeur de mon mandat. Afin d'y arriver, nous avons entre autres établi des partenariats avec différents fonds fiscalisés. Aujourd'hui, avec l'exemple du partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ, nous constatons que nous sommes sur la bonne voie. Mais ce n'est qu'un début, car notre gouvernement est en action sur tous les fronts. Je le dis et le répète, nous devons travailler de façon différente, amener des idées nouvelles et porteuses, qui feront en sorte que chacun puisse se loger convenablement. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis fière de constater qu'un projet rassembleur, bien situé et pensé de manière à répondre aux besoins des familles qui habitent la circonscription de Marie-Victorin figurera comme pionnier du partenariat unissant le Fonds de solidarité FTQ et le gouvernement. Je salue l'engagement de tous les partenaires dans ce projet et je me réjouis pour les personnes qui pourront vivre éventuellement dans ce nouvel immeuble. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux

« En tant qu'investisseurs d'impact, nous voulons changer les choses pour le mieux. C'est ainsi qu'au fil des ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a appuyé la construction ou la rénovation de 6 353 logements abordables. Je suis fière d'annoncer aujourd'hui que plus de 1 400 logements s'ajouteront à ce bilan grâce à notre partenariat innovant avec le gouvernement que je remercie pour son initiative. Je tiens également à féliciter et remercier l'équipe du Fonds immobilier, dirigée par Normand Bélanger, pour tout ce qui a été accompli en une courte période. Ils ont mis à profit leur expertise en matière de financement de projets à vocation sociale, communautaire ou de logements abordables. »

Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ

« En seulement 6 mois, nous avons mis sur pied une solution de financement qui répond aux besoins des intervenants en immobilier social et communautaire et qui s'appuie sur notre expertise de plus de 30 ans dans le domaine. Notre équipe de professionnels gère les 250 millions de dollars disponibles, de l'analyse des projets qui nous sont soumis par les organismes à leur autorisation, en passant par l'évaluation du juste coût des travaux et l'analyse du bilan social des entrepreneurs choisis. La réponse dans le milieu social et communautaire a été rapide et nous permettra de dépasser l'objectif initial. Aujourd'hui, les sommes disponibles ont toutes été allouées pour créer plus de 1 400 logements d'ici 2025. »

Normand Bélanger, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne du travail de partenariat et des efforts de l'ensemble des acteurs pour offrir des solutions durables aux personnes et aux familles les plus durement touchées par la crise du logement. Le projet d'habitation communautaire et sociale de 175 logements que nous réalisons ici à Longueuil compte parmi les nombreux projets portés par des OBNL d'habitation, des coopératives et des groupes de ressources techniques tels que Bâtir son quartier. Avec l'appui financier nécessaire, d'autres projets pourront voir le jour. »

Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

FAITS SAILLANTS

Projets en voie d'être réalisés par le Fonds immobilier de solidarité FTQ

Montréal 12 immeubles, 627 logements

Mauricie 10 immeubles, 251 logements

Montérégie 2 immeubles, 189 logements

Outaouais 1 immeuble, 130 logements

Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 immeubles, 74 logements

Estrie 5 immeubles, 69 logements

Bas-Saint-Laurent 2 immeubles, 47 logements

Laval 1 immeuble, 20 logements

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 immeuble, 12 logements

Abitibi-Témiscamingue 1 immeuble, 6 logements

TOTAL : 37 immeubles, 1 425 logements

TOTAL : 37 immeubles, 1 425 logements 24 nouveaux projets seront réalisés, pour un total de 1 048 nouveaux logements à prix abordable (75 %);

8 bâtiments seront transformés ou rénovés, pour un total de 377 logements existants maintenus à prix abordable (25 %).

Grandes lignes du Fonds capital pour TOIT, issu du partenariat entre le gouvernement et le Fonds de solidarité FTQ

Les projets de logements abordables ou sociaux sont développés en partenariat ou avec la participation de coopératives, d'organismes à but non lucratif, d'offices municipaux ou de sociétés municipales d'habitation, d'organismes municipaux ou d'autres entités à but non lucratif.

Le financement du gouvernement du Québec applicable aux projets de logements abordables est calculé selon les coûts de réalisation, incluant les coûts d'acquisition de terrain, de démolition et de décontamination.

Les projets de logements abordables doivent comprendre une contribution du milieu à hauteur de 40 % du financement du gouvernement.

Les prêts remboursables et les garanties de prêt ne sont pas pris en compte dans le calcul du cumul des appuis financiers des projets.

La superficie minimale des logements abordables est ajustée selon le marché et leur emplacement.

Le cumul d'un appui financier provenant du gouvernement fédéral est possible.

Les projets de logements abordables sont répartis dans toutes les régions du Québec.

Les loyers mensuels maximaux doivent correspondre à la grille des loyers cibles établie par la Société d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ). Cette grille est mise à jour annuellement.

Les revenus maximaux des ménages qui occuperont les logements correspondront, au moment de la signature du bail, à la grille établie par la SHQ dans le cadre du PHAQ.

Il est possible d'annexer des commerces de proximité aux projets.

Une obligation d'arrimage avec le Règlement pour une métropole mixte de la Ville de Montréal est prévue, lorsque cela s'applique.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À PROPOS DU FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ

Depuis plus de 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2022, il comptait 43 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,8 milliards de dollars dont les projets construction créeront à terme 27 150 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pieds carrés de terrain à développer et il cumulait des investissements de 291 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

24 avril 2023 à 12:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :