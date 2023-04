Une nouvelle étude démontre la viabilité économique du sport professionnel féminin au Canada





En partenariat avec la Société Canadian Tire et le Boston Consulting Group (BCG), Femmes et sport au Canada publie aujourd'hui une nouvelle étude qui illustre la croissance des possibilités d'investissement dans le sport professionnel féminin au Canada.

Selon le rapport Le moment est venu : Accélérer la croissance du sport professionnel féminin au Canada, le marché canadien du sport professionnel féminin est singulièrement mal desservi et sous-développé.

« Le constat est clair et indéniable : les investissements dans le sport professionnel féminin paveront la voie à une nouvelle ère de croissance et de possibilités qui générera des avantages commerciaux et sociaux pendant de nombreuses décennies, indique Allison Sandmeyer-Graves, directrice générale de Femmes et sport au Canada. Le moment est venu d'investir dans cette industrie et de créer un écosystème prospère et viable pour le sport professionnel féminin. »

« Qu'il s'agisse de hockey, de soccer, de basketball, de sports électroniques ou d'autres sports, le moment est propice pour investir dans le sport professionnel féminin au Canada, explique Nan DasGupta de BCG. Il s'agit d'un secteur inexploité qui présente une proposition de valeur unique et solide pour les investisseurs au Canada, et tout particulièrement ceux qui s'intéressent au capital-risque. »

Points saillants de la recherche

Le sport professionnel féminin est un marché en expansion qui présente un coût d'investissement initial relativement bas mais dont le potentiel de gain à long terme est considérablement élevé.

Le sport professionnel féminin bénéficie d'un alignement stratégique par rapport aux tendances émergentes en matière de soutien des amateurs et d'engagement de la clientèle, permettant ainsi aux investisseurs de tirer parti de l'évolution rapide du contexte qui entraîne des bouleversements dans le modèle d'affaires traditionnel du sport.

Les investisseurs précoces ont de multiples occasions de façonner le marché, d'exercer leur influence et de créer des conditions qui favorisent l'obtention de résultats avantageux.

Pour les entreprises soucieuses de se démarquer, le sport professionnel féminin facilite l'atteinte des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La combinaison d'avantages commerciaux et sociaux contribue à la mise en oeuvre d'une stratégie de double objectif de résultat.

Pour libérer le potentiel de ce marché, la recherche avance que les groupes clés (investisseurs, commanditaires, médias, gouvernements, athlètes et amateurs) doivent travailler de concert afin d'enclencher un puissant cycle qui produira une multitude d'avantages commerciaux et sociaux.

Le moment est venu: Accélérer la croissance du sport professionnel féminin au Canada marque le début d'une série de projets axés sur la recherche, le leadership éclairé et les interactions qui mettent en lumière les possibilités commerciales offertes par le marché canadien du sport professionnel féminin.

« La Société Canadian Tire investit depuis longtemps dans le sport, et nous sommes fiers de nous allier à Femmes et sport au Canada et à BCG dans le cadre de ce projet, mentionne Kim Saunders, vice-présidente, Stratégie d'ESG, impact communautaire et commandites, Société Canadian Tire. Nous espérons que ce partenariat encouragera d'autres marques à investir dans la mise en oeuvre du sport professionnel féminin et à se joindre à nous afin de soutenir l'équité des genres dans le sport au Canada. »

Le rapport a été préparé par BCG, sous la supervision du Groupe consultatif de Femmes et sport au Canada, qui réunit des chefs de file oeuvrant dans différents domaines : représentants des médias, marques commerciales, propriétés sportives, etc. Le Groupe consultatif est notamment formé de :

Nathalie Cook, présidente de l'Initiative, cadre supérieure dans le domaine des médias et commandites dans le sport

Cheri Bradish, Ph. D., présidente du volet Recherche de l'Initiative, Université métropolitaine de Toronto, fondatrice et directrice générale du laboratoire Future of Sport (FSL) de l'Université métropolitaine de Toronto

Stacey Allaster C.C., dirigeante principale du tennis professionnel et directrice du tournoi US Open, United States Tennis Association

Ashley Curran, vice-présidente associée, partenariats corporatifs et du l'impact communautaire, Société Canadian Tire

Karina LeBlanc, C.M., OLY, capitaine honoraire de la MRC, présidente et directrice générale, Thorns de Portland, et ancienne responsable du football féminin pour la CONCACAF

Tanya Mruck, Vice-présidente de l'engagement communautaire et de l'impact social, MLSE (Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership) & présidente, Femmes et sport au Canada, Conseil d'administration

Kia Nurse, joueuse de basketball professionnel et analyste

Teresa Resch, vice-présidente, Opérations basketball, Raptors de Toronto

Alyson Walker, directrice commerciale, OverActive Media

Camille Wallace, responsable des partenariats sportifs, Amérique du Nord, TikTok

Pour en apprendre plus, consultez le site www.womenandsport.ca/fr/sports-pro/.

À propos de l'Initiative commerciale pour le sport féminin

En 2022, avec la collaboration de la Société Canadian Tire en tant que partenaire national principal et en partenariat avec le Boston Consulting Group, Femmes et sport au Canada a lancé l'Initiative commerciale pour le sport féminin.

Femmes et sport au Canada croit au pouvoir du sport féminin. Nous nous engageons à soutenir la croissance, l'expansion et le dynamisme du marché du sport professionnel féminin au Canada en proposant des études, des données, des rétroactions et des partenariats adaptés à la réalité canadienne à toutes les étapes du parcours sportif, du sport communautaire jusqu'au niveau professionnel. Ce livre blanc marque le début d'une série de projets de recherche et de rétroaction. Nous nous efforcerons ensuite de combler les lacunes qui existent sur le plan des données propres au Canada, notamment en ce qui a trait aux amateurs et au sport professionnel féminin. Pour plus d'information, consultez le site womenandsport.ca/fr/sports-pro/.

À propos de Femmes et sport au Canada

Femmes et sport au Canada est un organisme national sans but lucratif qui est, depuis 42 ans, la principale autorité qui porte la voix des femmes dans le sport. Nous croyons que le sport a le pouvoir de favoriser l'équité pour les femmes dans toutes les sphères de la société. Nous nous engageons par conséquent à bâtir un système de sport plus équitable et inclusif qui permet aux filles et aux femmes de se réaliser, tant à titre de participantes que de leaders. womenandsport.ca

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC.A) (TSX: CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement immobilier CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, le plus grand détaillant spécialisé dans les articles de hockey au monde; et SportChek (SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere), qui offre les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les quelque 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour plus d'information, consultez le site Corp.CanadianTire.ca.

À propos du Boston Consulting Group

Boston Consulting Group (BCG) est une société internationale de conseillers en gestion qui est à l'avant-plan de l'expertise en stratégie d'affaires. Nous travaillons en partenariat avec des clients des secteurs privé, public et sans but lucratif de partout dans le monde afin de les aider à définir les occasions les plus favorables, à relever des défis pressants et à transformer leurs entreprises. Notre approche personnalisée repose sur une compréhension approfondie de la dynamique des entreprises et des marchés ainsi que sur une étroite collaboration avec des intervenants qui oeuvrent à tous les niveaux des organisations clientes. Grâce à cette façon de faire, nous pouvons nous assurer que nos clients obtiennent un avantage concurrentiel durable, rehaussent les capacités de leur organisation et profitent de résultats à long terme. Fondée en 1963, la société privée BCG compte des bureaux situés dans plus de 90 villes et dans 50 pays. Pour plus d'information, voir le site bcg.com.

24 avril 2023 à 07:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :