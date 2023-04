LabGenius nomme le Dr Hendrik-Tobias Arkenau et le Dr Victor Greiff en qualité de conseillers scientifiques





LabGenius, un pionnier de l'utilisation de l'apprentissage automatique appliqué à la découverte d'anticorps, a annoncé ce jour que le Dr Hendrik-Tobias Arkenau, FRCP, et le Dr Victor Greiff, tous deux scientifiques chevronnés, rejoindront leur équipe de conseillers de classe mondiale. En tant qu'experts réputés issus des milieux universitaires et de la biotechnologie, ils joueront un rôle important dans l'avancement de la plateforme de découverte d'anticorps de LabGenius et de ses capacités à découvrir des traitements oncologiques de nouvelle génération.

« Le haut niveau des deux experts nouvellement nommées démontre notre ferme engagement à accélérer le développement d'anticorps thérapeutiques d'une puissance exceptionnelle, déclare James Field, fondateur et PDG de LabGenius. Les conseils du Dr Greiff et du Dr Arkenau renforceront notre capacité à apporter des améliorations significatives au contexte thérapeutique existant. »

Le Dr Arkenau est actuellement médecin-chef et responsable mondial du développement de médicaments chez Ellipses Pharma. Conseiller très respecté en oncologie, il exerce dans plusieurs établissements HCA parallèlement à sa nomination à titre honorifique au University College de Londres. Avant de rejoindre le secteur pharmaceutique, le Dr Arkenau était directeur exécutif médical du Sarah Cannon Research Institute, où il a dirigé le développement de plusieurs nouveaux médicaments anticancéreux, des petites molécules aux immunothérapies complexes. En tant que médecin qualifié, il possède une vaste expérience du développement précoce de médicaments oncologiques pour le traitement de nombreux types différents de tumeurs. Actuellement, le Dr Arkenau aide LabGenius à développer sa stratégie scientifique relative à son pipeline d'engageurs de cellules immunitaires qui bénéficient de la meilleure sélectivité de destruction.

« LabGenius se concentre sur l'élimination d'un inconvénient évident des immunothérapies existantes, déclare le Dr Arkenau. De nombreux traitements par anticorps existants ont un mauvais profil de destruction sélective, ce qui peut entraîner des effets sur la cible, en dehors de la tumeur, et l'arrêt du traitement. Je suis fier de travailler avec LabGenius, parce qu'ils utilisent le pouvoir prédictif de leur plateforme pour identifier des conceptions d'anticorps non intuitives qui fonctionnent efficacement sur plusieurs propriétés précieuses sur le plan thérapeutique, notamment l'élimination sélective. »

Le Dr Greiff est professeur associé à l'Université d'Oslo. Son groupe de recherche développe des outils d'apprentissage automatique, computationnels et expérimentaux d'analyse des répertoires d'anticorps et de lymphocytes T afin de faciliter la conception in-silico d'immunodiagnostics et d'immunothérapies basés sur les récepteurs immunitaires. L'expérience du Dr Greiff en matière de combinaison d'approches computationnelles et expérimentales visant à analyser efficacement les anticorps améliorera les efforts de développement de la plateforme de LabGenius et aidera l'entreprise à poursuivre la rationalisation de ses processus de découverte d'anticorps.

« L'approche de l'équipe en matière de génération de données est unique », déclare le Dr Greiff. « Les modèles d'apprentissage automatique sont aussi bons que les données sur lesquelles ils sont formés, donc l'accent mis par LabGenius sur la génération de grandes quantités de données exclusives propres à la maladie à l'aide d'essais fonctionnels basés sur des cellules est extraordinairement puissant. Je suis convaincu que les résultats précliniques impressionnants que nous obtenons en laboratoire se traduiront bientôt par des traitements anticancéreux révolutionnaires pour les patients. »

À propos de LabGenius

Basée à Londres, LabGenius est l'une des principales entreprises d'ingénierie des protéines basée sur l'apprentissage automatique. La plateforme technologique centrale de LabGenius, EVAtm, permet de découvrir rapidement de nouveaux anticorps thérapeutiques. L'équipe hautement multidisciplinaire de LabGenius réunit les meilleurs cerveaux dans les domaines de l'informatique, de la robotique et de la biologie synthétique.

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.labgeni.us, et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Medium.

