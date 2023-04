Hisense donne la priorité à une croissance durable pour construire un avenir plus vert





QINGDAO, Chine, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le but de la Journée de la Terre est de mobiliser les individus, les institutions et les entreprises afin que tous reconnaissent qu'ils ont un rôle à jouer dans l'accélération de la transition vers une économie verte équitable et prospère pour tous. Hisense, une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public, a toujours considéré les pratiques commerciales durables comme l'une de ses principales priorités et s'est engagée à réduire sa consommation d'énergie, à inscrire ses activités dans une démarche de durabilité environnementale, et à favoriser en général la mise en oeuvre de ces deux objectifs.

Le géant mondial de l'électronique grand public, surtout connu pour sa télévision, son Laser TV et ses produits blancs, a récemment pris une série de mesures pour réduire son propre impact sur la planète, en veillant à ce que ses activités de fabrication, sa chaîne d'approvisionnement et les produits que l'entreprise fabrique soient plus efficaces et durables.

Avec des technologies auto-développées, comme son algorithme de contrôle de rétroéclairage auto-adaptatif, son algorithme de contrôle de puissance numérisé, sa lumière LED haute tension et sa technologie d'entraînement, Hisense a réussi à réduire la consommation d'énergie de chaque téléviseur de 25 %. De plus, en modifiant la conception de ses téléviseurs, l'entreprise a réduit la quantité de plastique nécessaire pour dissiper la chaleur, économisant chaque année 4 626 tonnes de plastique, soit l'équivalent de 514 millions de sacs en plastique.

La catégorie de réfrigération d'Hisense a fait l'objet d'éloges de la part du Programme des Nations Unies pour le développement pour son utilisation de la technologie de la mousse afin d'améliorer l'efficacité de ses réfrigérateurs, un développement qui aurait permis d'économiser près de 6 000 tonnes d'émissions de carbone.

L'entreprise améliore également l'empreinte de ses usines, augmentant la production d'énergie solaire dans les sites qu'elle exploite. Hisense s'attend à ce que la capacité installée totale atteigne 60 MW d'ici fin 2023. Quant à la capacité annuelle de production d'électricité, elle atteindra 53 millions de kWh. La part de la production d'énergie solaire dans la consommation totale d'électricité d'Hisense est désormais de plus de 10%.

Hisense est également désireuse de créer un monde plus durable au-delà de ses propres opérations. Afin de marquer la Journée de la Terre, l'entreprise a lancé une nouvelle initiative de plantation d'arbres en vue de promouvoir l'importance de la protection de l'environnement.

Pour en savoir plus sur l'engagement qu'Hisense a pris de nous conduire vers un avenir plus vert, regardez la vidéo ci-après : https://www.youtube.com/watch?v=ZcqzEepU98g .

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public. L'activité d'Hisense couvre les produits multimédias (notamment les téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les informations intelligentes en informatique. Récemment, Hisense a connu une croissance rapide et est désormais présente dans plus de 160 pays.

