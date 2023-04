Avis aux médias - Renforcement de la collaboration entre les gouvernements du Canada et de la France dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation





OTTAWA, ON, le 23 avril 2023 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et Sylvie Retailleau, ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, prononceront une allocution sur la collaboration dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation.

Date : Le lundi 24 avril 2023

Heure : 13 h (HAE)

Lieu :

Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements

125, privé Zaida Eddy, 2e étage

Ottawa (Ontario)

Participation

Les représentants des médias qui comptent assister à l'événement doivent confirmer leur participation auprès des Relations avec les médias d'ISDE, à l'adresse [email protected], et sont priés d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

23 avril 2023 à 14:34

