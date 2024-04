Selon un sondage de BMO, 72 % des aspirants propriétaires attendent une baisse des taux d'intérêt avant d'acheter une maison





13 % des aspirants propriétaires prévoient d'acheter une maison en 2024. 26 % prévoient de le faire en 2025 ou plus tard.

62 % estiment que l'accession à la propriété reste l'une des plus grandes aspirations de la vie, mais 56 % des aspirants propriétaires pensent que l'accession à la propriété est irréalisable.

MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que la majorité (72 %) des aspirants propriétaires attendent une baisse des taux d'intérêt avant d'acheter une maison - une augmentation de 4 % par rapport à 2023 - dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant le coût de la vie (58 %), l'inflation (56 %) et leur situation financière globale (38 %), au cours des trois derniers mois.

Selon les Études économiques de BMO, les acheteurs de maisons pourraient devoir attendre plus longtemps avant de tirer profit d'une marge de manoeuvre financière. La Banque du Canada a laissé les taux d'intérêt inchangés en avril, mais a laissé ouverte la possibilité d'une réduction des taux d'ici juin ou juillet 2024.

« Les forces démographiques ont permis à une demande refoulée de se développer et la psychologie du marché est telle que beaucoup s'attendent à des réductions de taux au cours du second semestre de l'année, a déclaré Robert Kavcic, économiste principal, BMO Marchés des capitaux. Cela devrait faire baisser la demande et renforcer l'activité dans le marché de l'habitation, mais les taux ont encore beaucoup de chemin à faire avant que l'accessibilité ne revienne aux normes récentes. »

L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances a révélé que 85 % des Canadiens croient qu'ils améliorent leurs finances et que plus des deux tiers (67 %) ont confiance en leur situation financière, mais la crainte des dépenses inconnues (84 %) et les préoccupations au sujet de leur situation financière globale (81 %) et du coût du logement (74 %) sont parmi les principales sources d'anxiété financière.

Les principales préoccupations économiques et environnementales qui influent sur les décisions d'achat d'une maison par les Canadiens sont les suivantes :

Redéfinition du rêve canadien : Alors que 62 % des personnes interrogées estiment que posséder une maison est l'une de leurs plus grandes aspirations dans la vie, 56 % des aspirants propriétaires pensent que l'accession à la propriété est inaccessible.

Alors que 62 % des personnes interrogées estiment que posséder une maison est l'une de leurs plus grandes aspirations dans la vie, 56 % des aspirants propriétaires pensent que l'accession à la propriété est inaccessible. Demande en hausse : Parmi les 39 % d'aspirants propriétaires qui prévoient d'acheter une habitation dans un avenir proche, seuls 13 % envisagent de le faire en 2024 et plus d'un quart (26 %) prévoient de le faire en 2025 ou plus tard.

Parmi les 39 % d'aspirants propriétaires qui prévoient d'acheter une habitation dans un avenir proche, seuls 13 % envisagent de le faire en plus d'un quart (26 %) prévoient de le faire en 2025 ou plus tard. Réexamen du refinancement : Près des trois quarts (74 %) des propriétaires qui prévoient de refinancer leur maison disent qu'ils attendront que les taux hypothécaires baissent avant de le faire.

Près des trois quarts (74 %) des propriétaires qui prévoient de refinancer leur maison disent qu'ils attendront que les taux hypothécaires baissent avant de le faire. Considérations climatiques de plus en plus importantes : 39 % des Canadiens affirment que des facteurs liés au climat, tels que les feux de forêt, les inondations, les vagues de chaleur et les tempêtes, auront une incidence sur leur choix de résidence au cours des cinq prochaines années. La génération Z (54 %) et les milléniaux (49 %) sont les plus susceptibles d'accorder la priorité aux facteurs liés au climat dans leurs décisions d'achat d'une maison.

39 % des Canadiens affirment que des facteurs liés au climat, tels que les feux de forêt, les inondations, les vagues de chaleur et les tempêtes, auront une incidence sur leur choix de résidence au cours des cinq prochaines années. La génération Z (54 %) et les milléniaux (49 %) sont les plus susceptibles d'accorder la priorité aux facteurs liés au climat dans leurs décisions d'achat d'une maison. Coût de l'accession à la propriété : 41 % des répondants affirment que l'augmentation des coûts d'assurance habitation pourrait nuire à leur capacité d'entretenir ou d'acheter une maison.

« L'accession à la propriété est plus qu'une étape importante. L'accession à la propriété représente la réalisation d'une amélioration de la situation financière, la sécurité et la création de richesse pour de nombreux Canadiens et leurs familles, a commenté Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. Alors que de nombreux acheteurs d'une première maison attendent leur chance d'entrer sur le marché, nous encourageons les Canadiens à commencer leur parcours d'achat d'une maison en rencontrant un conseiller ou un planificateur professionnel pour en apprendre davantage sur les différentes voies menant à l'accession à la propriété et pour établir un plan financier personnalisé qui peut incorporer des outils tels que le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété ou les objectifs d'épargne de BMO pour les mettre sur la voie de leurs étapes financières. »

Les voies de l'accession à la propriété pour la prochaine génération

Alors que la génération Z et les milléniaux1 sont impatients de franchir leur prochaine étape financière, le sondage a démontré qu'ils abordent l'achat d'une habitation différemment des autres générations :

L'accession à la propriété au coeur des aspirations : Malgré leurs préoccupations au sujet de l'économie et du coût de la vie, les milléniaux (70 %) et les membres de la génération Z (68 %) sont les plus susceptibles de croire que l'accession à la propriété est une grande aspiration dans la vie.

Malgré leurs préoccupations au sujet de l'économie et du coût de la vie, les milléniaux (70 %) et les membres de la génération Z (68 %) sont les plus susceptibles de croire que l'accession à la propriété est une grande aspiration dans la vie. La poursuite du rêve canadien : Bien que plus de la moitié des aspirants propriétaires de la génération Z (51 %) et des milléniaux (56 %) prévoient acheter une maison dans l'avenir, 33 % des membres de la génération Z et 37 % des milléniaux croient que cet objectif ne sera pas atteint avant 2025 ou plus tard - plus que toute autre génération.

Bien que plus de la moitié des aspirants propriétaires de la génération Z (51 %) et des milléniaux (56 %) prévoient acheter une maison dans l'avenir, 33 % des membres de la génération Z et 37 % des milléniaux croient que cet objectif ne sera pas atteint avant 2025 ou plus tard - plus que toute autre génération. La banque de papa et maman :

Les membres de la génération Z (52 %) et les milléniaux (31 %) sont les plus susceptibles de s'attendre à recevoir et/ou de prévoir de demander une aide financière à leurs parents et/ou grands-parents, 16 % des membres de la génération Z et 12 % des milléniaux cherchant à obtenir un soutien pour une mise de fonds pour l'achat d'une maison. Les parents des milléniaux (54 %) sont les plus susceptibles de fournir un soutien financier à leurs enfants adultes, alors qu'un tiers (33 %) ont l'intention d'aider leurs enfants à acheter une habitation, notamment en versant une somme d'argent pour la mise de fonds (23 %) et en contribuant au compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) de leur enfant (10 %).



« Malgré les défis économiques et du marché, de nombreux jeunes Canadiens se préparent à acheter une habitation et à entrer sur le marché immobilier pour la première fois, a indiqué Hassan Pirnia, chef, Produits de crédit et de financement à l'habitation, BMO. Les outils et les ressources en ligne de BMO peuvent aider les Canadiens, où qu'ils en soient dans leur parcours d'achat d'une propriété, qu'il s'agisse de donner aux acheteurs une meilleure compréhension de leur budget dès le départ ou de les éclairer sur ce qu'ils peuvent se permettre et sur les dépenses connexes liées à la propriété qu'ils devraient prendre en considération. »

BMO aide les acheteurs de propriétés à améliorer leurs finances

BMO offre des outils et des ressources pour aider les clients tout au long de leur parcours d'achat d'une propriété, dont ceux-ci :

Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) : 58 % des Canadiens prévoient d'utiliser le CELIAPP pour l'achat de leur habitation. Le régime d'épargne enregistré fiscalement avantageux combine les avantages d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) : les cotisations sont déductibles d'impôt, les gains sont à l'abri de l'impôt et les retraits sont libres d'impôt lorsqu'ils sont utilisés pour l'achat d'une première maison admissible. Les acheteurs d'une première maison peuvent cotiser jusqu'à 8 000 $ par an, avec un plafond de cotisation à vie de 40 000 $.

58 % des Canadiens prévoient d'utiliser le CELIAPP pour l'achat de leur habitation. Le régime d'épargne enregistré fiscalement avantageux combine les avantages d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) : les cotisations sont déductibles d'impôt, les gains sont à l'abri de l'impôt et les retraits sont libres d'impôt lorsqu'ils sont utilisés pour l'achat d'une première maison admissible. Les acheteurs d'une première maison peuvent cotiser jusqu'à 8 000 $ par an, avec un plafond de cotisation à vie de 40 000 $. FinancesFutées BMO : Les clients peuvent en apprendre davantage sur l'accession à la propriété, l'établissement d'un budget et d'autres sujets liés aux finances personnelles grâce à FinancesFutées BMO. La plateforme d'éducation en ligne organise les sujets relatifs aux finances personnelles en listes de lecture, ce qui permet aux Canadiens d'en apprendre davantage sur la façon de gérer leurs finances dans le cadre d'une plateforme innovante et largement accessible.

Les clients peuvent en apprendre davantage sur l'accession à la propriété, l'établissement d'un budget et d'autres sujets liés aux finances personnelles grâce à FinancesFutées BMO. La plateforme d'éducation en ligne organise les sujets relatifs aux finances personnelles en listes de lecture, ce qui permet aux Canadiens d'en apprendre davantage sur la façon de gérer leurs finances dans le cadre d'une plateforme innovante et largement accessible. Prêt hypothécaire préétabli : Pour les acheteurs, l'obtention d'un prêt hypothécaire préétabli permet de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'achat d'une maison. En plus de se rendre dans une succursale locale pour parler à un conseiller, BMO offre aux acheteurs d'une maison la possibilité de présenter une demande de prêt hypothécaire préétabli en ligne. BMO offre aussi la période de garantie de taux la plus longue parmi toutes les grandes banques au Canada , soit 130 jours.

Pour les acheteurs, l'obtention d'un prêt hypothécaire préétabli permet de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'achat d'une maison. En plus de se rendre dans une succursale locale pour parler à un conseiller, BMO offre aux acheteurs d'une maison la possibilité de présenter une demande de prêt hypothécaire préétabli en ligne. BMO offre aussi la période de garantie de taux la plus longue parmi toutes les grandes banques au , soit 130 jours. Préqualification hypothécaire : Pour commencer leur parcours d'achat, les acheteurs potentiels peuvent obtenir une estimation hypothécaire en une minute avec une garantie de taux de 130 jours. Grâce à une vérification souple de leur solvabilité qui n'affectera pas leur cote de crédit, les clients pourront connaître le montant qu'ils peuvent potentiellement consacrer à l'achat d'un logement sur la base d'informations telles que leurs revenus, leurs actifs et leurs dettes.

Pour plus d'informations sur les programmes d'aide aux acheteurs d'une première maison et les outils d'aide à l'accession à la propriété, consultez le site www.bmo.com/principal/particuliers/prets-hypothecaires/acheteurs-premiere-maison/.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO donne aux clients les moyens d'améliorer leurs finances, consultez le site www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 28 février au 18 mars 2024. Un échantillon de n = 2 500 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

_____________________________

1 L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances définit les milléniaux comme les Canadiens nés entre 1981 et 1996 et la génération Z comme ceux nés entre 1997 et 2012. Seuls les Canadiens âgés de plus de 18 ans pouvaient participer au sondage.

SOURCE BMO Groupe Financier

29 avril 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :