Les chefs mi'kmaq, le gouvernement du Canada et la Nouvelle-Écosse signent un protocole d'entente trilatéral pour faire progresser la santé et le bien-être des Mi'kmaq





PREMIÈRE NATION DE MILLBROOK, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES MI'KMAQ, NS, le 21 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, treize chefs des Premières Nations mi'kmaq, la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et la ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse, Michelle Thompson, ont signé un protocole d'entente trilatéral sur les prochaines étapes visant la transformation de la conception et de la prestation, des services de santé pour les Mi'kmaq dans toute la province de la Nouvelle-Écosse.

Cette entente, en cours d'élaboration depuis le printemps 2022, définit un ensemble de priorités et décrit le processus nécessaire pour transférer la conception et la prestation des services de santé fédéraux aux Mi'kmaq par l'intermédiaire de Tajikeim?k. Représentant les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Tajikeim?k est un organisme de santé et de bien-être, encadré par les 13 chefs et directeurs de la santé de la province, ainsi que par le Grand Conseil Mi'kmaq.

La transformation de la santé consiste à remanier les modèles de prestation des services de soins de santé afin de répondre aux besoins inhérents des communautés des Premières Nations. Ce protocole d'entente améliorera l'accès à des services de santé de grande qualité et culturellement adaptés, dirigés par les Premières Nations pour les Premières Nations, et créera une feuille de route pour combler l'écart des résultats en matière de santé entre les Canadiens autochtones et non autochtones.

À la suite de la signature de cette entente, les chefs mi'kmaq, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse travailleront à la négociation d'un accord-cadre qui définira les mesures nécessaires pour achever le processus de transformation de la santé au cours des prochaines années.

L'entente d'aujourd'hui reflète une vision commune visant à améliorer les résultats en matière de santé et le bien-être des Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse.

« En signant ce protocole d'entente aujourd'hui, les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse démontrent que nous marchons main dans la main sur la voie de la transformation de la santé. Nous sommes tous engagés à transférer, aux Mi'kmaq, le contrôle de la conception et de la prestation des services et des programmes fédéraux de santé et de bien-être, ainsi qu'à transformer et à créer un nouveau système dirigé par les Mi'kmaq, culturellement approprié, complet et adapté aux traumatismes. Ensemble, avec nos partenaires du système de santé, nous améliorerons la santé et le bien-être de notre peuple, de nos communautés et de notre Nation. Elukuts'kw wjit Naji-wlo'ltinenew utanminal. »

Cheffe Andrea Paul

Première Nation de Pictou Landing

Cheffe responsable du portefeuille de la Santé, Chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse

« Lorsque les Premières Nations participent directement à la transformation des soins de santé, les services s'améliorent et la santé des peuples autochtones se fortifie. Cet accord jette les bases d'un système de santé culturellement adapté et de grande qualité pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Je remercie Tajikeim?k, les chefs mi'kmaq, les représentants provinciaux et à tous ceux qui ont contribué à cette étape importante. L'accord conclu aujourd'hui accélère la transformation des soins de santé pour les Premières nations de la Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Patty Hajdu, c.p., députée

Ministre des Services aux Autochtones

« Le protocole d'entente que nous avons signé aujourd'hui est une autre étape vers un meilleur système de soins de santé pour tous les habitants de la Nouvelle-Écosse. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires de Tajikeim?k, les chefs et les directeurs de la santé de nos 13 Premières Nations mi'kmaq et les Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse pour transformer la façon dont nous offrons les services de santé afin de mieux répondre aux besoins en soins de santé de nos communautés des Premières Nations. »

L'honorable Michelle Thompson

Ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse

Faits en bref

En janvier 2022, Services aux Autochtones Canada s'est engagé à verser 8,96 millions de dollars en financement fédéral au cours des deux prochaines années pour appuyer le partenariat avec Tajikeim?k. En mars 2023, un montant supplémentaire de 6,79 millions de dollars a été confirmé pour 2023-2024, ce qui porte le financement fédéral total à 15,75 millions de dollars sur trois ans.

Cinq initiatives de transformation de la santé financées par le gouvernement fédéral sont en cours, soit une en Nouvelle-Écosse, une au Québec, une en Ontario et deux au Manitoba .

et deux au . Les investissements dans la transformation de la santé aident le Canada à respecter son engagement à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont l'article 23 stipule que : « Les peuples autochtones ont le droit d'être activement associés à l'élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d'autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres institutions. »

