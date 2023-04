Une société à but non lucratif assume la responsabilité de l'exploitation du Centre de production de produits biologiques





MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et le CCMR ont annoncé aujourd'hui que le Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc., une société à but non lucratif, a officiellement commencé à assumer la responsabilité des activités du Centre de production de produits biologiques.

Cette transition de gouvernance suit l'annonce faite par le gouvernement du Canada en août 2020, comme quoi la nouvelle installation de biofabrication du Canada allait être exploitée dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Le CCMR, un leader de la mise au point et de la commercialisation de technologies de médecine régénératrice et de thérapies cellulaires et géniques, a été sélectionné à la suite d'un appel de propositions lancé à l'échelle du Canada, afin de créer conjointement avec le CNRC une société à but non lucratif ayant comme mission d'exploiter le Centre de production de produits biologiques.

En vertu de la nouvelle structure de gouvernance, le CNRC demeurera propriétaire de l'infrastructure, au nom du gouvernement du Canada, et agira à titre de bailleur de l'immeuble et de l'équipement du Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc. Le CNRC fournira également un financement annuel pour s'assurer que l'installation est maintenue dans un état qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et qu'elle est prête à répondre aux urgences de santé publique.

« Avec cette installation de biofabrication destinée spécifiquement à des projets d'intérêt public, le CNRC a créé quelque chose de réellement unique au Canada. Je tiens à remercier l'équipe de projet dévouée et aux talents multiples qui nous a aidés à achever les travaux de construction avant la date prévue, à préparer l'installation pour qu'elle reçoive sa licence d'établissement pharmaceutique et, avec notre cofondateur CCMR, à créer la société indépendante à but non lucratif qui en assurera l'exploitation. Le mandat du CNRC était de mettre cette installation sur pied pour le Canada, et maintenant que c'est fait, un nouveau chapitre commence pour le Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc. »

- Iain Stewart, président, Conseil national de recherches du Canada

« Le CCMR est fier d'avoir collaboré avec le Conseil national de recherches du Canada à la création de la société à but non lucratif chargée d'exploiter l'installation pour le Canada. Grâce à notre représentation au conseil d'administration et à notre expérience de plus de 10 ans dans le domaine de la biofabrication et du développement des écosystèmes, ainsi que notre expertise en gouvernance et en société à but non lucratif, nous avons hâte de fournir au Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc. la surveillance et l'orientation stratégique nécessaires pour intégrer cette installation d'importance à l'écosystème de biofabrication du Canada. »

- Michael May, président et chef de la direction, CCMR

« Le Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc. est fier de prendre en charge les opérations de l'installation canadienne de biofabrication et de remplir son mandat d'intérêt public. Maintenant que notre licence d'établissement pharmaceutique est en place et que plus de 100 employés ont reçu une formation sur les bonnes pratiques de fabrication et connaissent bien l'installation, nous maintiendrons l'élan des activités établies. En tant qu'organisme de fabrication à but non lucratif sous contrat, nous appuierons des projets d'intérêt public, comme la production de médicaments pour des maladies rares, et demeurerons prêts à changer de cap s'il faut appuyer l'intervention du Canada en cas d'urgence de santé publique. »

- Maria Aubrey, Directrice générale par interim du Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc.

Annoncé en 2020, le Centre de production de produits biologiques a toujours été destiné à fonctionner indépendamment du gouvernement du Canada .

. Pour créer le Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc. en tant que société à but non lucratif indépendante, le CNRC avait besoin d'un cofondateur possédant de l'expérience en biofabrication et en développement d'écosystèmes, ainsi que de l'expertise avec les organismes à but non lucratif.

Le CCMR a été sélectionné en 2022 à l'issue d'un processus concurrentiel, afin de travailler avec le CNRC pour établir et faciliter la transition de la gouvernance et des opérations au Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc.

Le Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc. est un organisme de fabrication sous contrat. Il est régi par son propre conseil d'administration, qui se concentre sur la réalisation de son mandat d'intérêt public, soit : répondre aux besoins en cas de pandémie ou d'autres urgences de santé; appuyer les projets d'intérêt public; et contribuer à la croissance et à la résilience du secteur canadien des sciences de la vie.

La construction du nouveau Centre de production de produits biologiques a été achevée en juin 2021, seulement 10 mois après le début des travaux. Santé Canada a délivré la licence d'établissement pharmaceutique en août 2022 à la suite d'une inspection. Pour se préparer à cette inspection, le Centre de production de produits biologiques a dû effectuer les activités de mise en service, de qualification et de validation pour plus de 50 salles et plus de 250 pièces d'équipement.

a délivré la licence d'établissement pharmaceutique en août 2022 à la suite d'une inspection. Pour se préparer à cette inspection, le Centre de production de produits biologiques a dû effectuer les activités de mise en service, de qualification et de validation pour plus de 50 salles et plus de 250 pièces d'équipement. La transition vers la nouvelle structure de gouvernance n'aura pas d'incidence sur le projet de Novavax, Inc., qui travaille à la production de son vaccin contre la COVID-19 Nuvaxovidtm dans l'installation. En tant que responsable du vaccin, Novavax est responsable de fournir des mises à jour sur son projet en cours au Centre de production de produits biologiques.

Le CNRC et le Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc. continueront tous deux de jouer un rôle important dans la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada .

