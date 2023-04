METARIVER obtient une licence d'actifs numériques aux Bahamas





Metariver révolutionne les investissements institutionnels

NASSAU, Bahamas, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- METARIVER est fière d'annoncer qu'elle a reçu sa licence Digital Assets and Registered Exchanges Act (« DARE »), ainsi que sa licence Financial and Corporate Service Providers Act (« FCSP ») de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas.

METARIVER est une société de services d'actifs numériques destinée aux investisseurs institutionnels, aux banques privées et aux bureaux de gestion du patrimoine qui cherchent à allouer une partie de leurs actifs sous gestion. La garde des actifs sera contrôlée par le client dans des coffres-forts sécurisés.

METARIVER a été fondée par une équipe de spécialistes de la gouvernance, de la conformité et du développement de produits, issus du secteur de la fintech. Il existe un fort besoin de gouvernance d'entreprise dans l'industrie de la cryptographie, et METARIVER pense qu'elle est bien positionnée pour répondre à cette opportunité croissante.

Les Bahamas, par l'intermédiaire de leur commission des valeurs mobilières, sont une juridiction de premier plan au niveau mondial en ce qui concerne l'octroi de licences pour les actifs numériques. La loi DARE fournit un cadre réglementaire complet guidé par la conformité et les meilleures pratiques. DARE peut être considéré comme une réalisation majeure dans la législation qui réglemente l'émission, la vente et le commerce des actifs numériques, ainsi que la reconnaissance légale de la technologie des registres distribués (par exemple la blockchain), en tant que plateformes émergentes pour l'innovation dans les services financiers.

« Nous sommes ravis d'être agréés par la Commission des valeurs mobilières des Bahamas et nous sommes impatients de présenter nos services et notre infrastructure aux détenteurs d'actifs, en offrant une alternative à la gestion de trésorerie traditionnelle », a déclaré Frank Svatousek, PDG de METARIVER.

Voici certains de ses principaux services :

Conservation d'actifs numériques et gestion de trésorerie : infrastructure pour l'allocation de portefeuille

Paiements et règlement de transactions étrangères : envoyer des stablecoins / de la crypto dans le monde entier et instantanément

Formation de sociétés internationales : configuration tout-en-un pour les clients institutionnels

METARIVER est en train d'acquérir des licences d'actifs numériques supplémentaires dans une juridiction complémentaire, afin d'ouvrir de nouveaux canaux de vente et de nouvelles bases d'actifs sous gestion. METARIVER vise l'automne 2023 pour le déploiement de ses services.

Pour les opportunités de partenariat, les demandes des médias ou pour organiser une interview avec Frank Svatousek, veuillez envoyer un e-mail à [email protected]

À propos de METARIVER

METARIVER est une société de services de conservation d'actifs numériques institutionnels et de gestion de trésorerie qui propose également la création de sociétés internationales aux détenteurs d'actifs institutionnels. Fondée en 2022 par Frank Svatousek, Dean Thrasher et Stephanie Colebrook, la société se consacre à la gouvernance d'entreprise, à la conformité réglementaire et à un service irréprochable. METARIVER est titulaire d'une licence dans le Commonwealth des Bahamas en vertu de la loi sur les actifs numériques et les échanges enregistrés (Digital Asset and Registered Exchanges Act), ainsi que d'un statut de fournisseur de services financiers aux entreprises enregistré auprès de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site metariver.xyz ou suivre l'entreprise sur Linkedin à l'adresse suivante : /company/metariver

20 avril 2023 à 08:40

