Parc national d'Aiguebelle - Le parc national d'Aiguebelle sollicite la population afin de protéger l'intégrité de ses plans d'eau.





ROUYN-NORANDA, QC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Avec l'ouverture imminente de la saison de la pêche, le parc national d'Aiguebelle souhaite rappeler aux usagers des plans d'eau l'importance de nettoyer leurs embarcations.

Comme ailleurs l'intégrité des plans d'eau de l'Abitibi-Témiscamingue est présentement menacée par la présence d'espèces exotiques envahissantes (EEE), notamment le cladocère épineux et le myriophylle à épis. En plus de leurs effets écologiques néfastes, ces envahisseurs peuvent dégrader significativement la qualité de la baignade et de la pêche, activités qui font la fierté de notre région. Il importe donc de redoubler d'effort en matière de prévention afin d'éviter leur introduction dans les plans d'eau qui ne sont pas touchés.

Tous les types d'embarcation nautique sont susceptibles d'introduire des EEE, c'est-à-dire les bateaux à moteur, chaloupes, canots, kayaks, planches à pagaie et même les jouets gonflables pouvant faire office d'embarcation.

« Le parc national d'Aiguebelle a la particularité d'être situé sur la ligne de partage des eaux. Comme il est composé de lacs de tête se déversant dans deux des plus grands bassins versants hydrographiques de la province, il est de notre responsabilité d'assurer leur intégrité. Sensibiliser les usagers du parc national des répercussions possibles des espèces exotiques envahissantes et les accompagner dans les solutions pouvant être appliquées fait partie de la mission de la SÉPAQ qui est d'assurer la pérennité des lieux pour les générations actuelles et futures », souligne le directeur du parc national d'Aiguebelle, Frédéric Bilodeau.

Le parc national d'Aiguebelle appelle la population à adopter de bonnes pratiques quant à l'entretien de leurs embarcations à tous moments, peu importe le plan d'eau fréquenté. Il salue également les municipalités et organismes qui ont contribué à l'implantation de stations de lavage en région et invite l'ensemble de la région à se mobiliser afin de protéger l'ensemble des magnifiques plans d'eau de l'Abitibi-Témiscamingue.

Afin d'accompagner les usagers du parc national et de faciliter l'intégration de bonnes habitudes, une station de lavage sera disponible pour les utilisateurs du lac Loïs près de la rampe de mise à l'eau au camping Dubuc dans la municipalité de Taschereau. Le parc national d'Aiguebelle rappelle qu'il est aussi possible de laver son embarcation chez soi, à condition de le faire loin d'un plan d'eau.

Voici quelques liens utiles pour des conseils sur comment nettoyer une embarcation et reconnaître les EEE :

https://obvt.ca/documentation/guides-et-fiches-pratiques/especes-aquatiques-envahissantes/

https://www.creat08.ca/espces-exotiques-envahissantes

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/faune/documents/exotiques/GM_nettoyage_embarcations_MFFP.pdf

www.sepaq.com

19 avril 2023 à 08:30

