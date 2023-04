L'ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC DÉPLORE SON ABSENCE DES CONSULTATIONS SUR LE PROJET DE LOI 15





MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - En ce jour de début des consultations en commission parlementaire sur le projet de loi 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, l'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) déplore son absence de la liste des invités et demande un amendement pour créer, au sein de Santé Québec, un comité national sur l'innovation en santé et services sociaux.

« À la lecture de la mouture actuelle du projet de loi 15, il est clair à nos yeux que le système de santé proposé au travers de cette réforme souffrirait de la même difficulté à identifier des parcours de soins et des traitements innovateurs qu'actuellement. Or, les articles 47 et 48 du projet de loi proposent un comité national de vigilance et de la qualité qui se positionne de manière très claire face à certaines problématiques vécues par les usagers. Ce que nous demandons c'est d'aller plus loin et d'intégrer un amendement créant un comité national sur l'innovation en santé et services sociaux, afin d'offrir une bouffée d'air frais dans l'évaluation des soins et des services offerts aux usagers », affirme Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'ACQ.

Le Comité national sur l'innovation en santé et services sociaux demandé par l'ACQ serait une entité relevant de Santé Québec, composée de professionnels et de représentants de la société civile, chargée d'évaluer des alternatives aux parcours de soins et de traitements actuels afin d'effectuer des recommandations au conseil d'administration de Santé Québec. Ainsi, cette entité aurait pour objectif ultime d'améliorer les pratiques au sein des établissements de santé, le tout pour le plus grand bénéfice des usagers du réseau.

« À titre d'exemple, ce comité serait chargé d'évaluer des projets pilotes tels que les cliniques musculosquelettiques (MSK) actives en Ontario : ces cliniques d'accès rapide aident les personnes qui souffrent de troubles neuromusculosquelettiques à accéder rapidement à des soins chiropratiques. Il est indéniable que les chiropraticiens du Québec peuvent également être mieux intégrés dans la trajectoire des soins aux usagers en participant au triage, à l'évaluation et au traitement des patients souffrant de conditions neuromusculosquelettiques », conclut Dre Marie-Hélène Boivin.

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de défendre et soutenir les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. L'Association oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

