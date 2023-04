CATL a dévoilé son plan de neutralité carbone





SHANGHAI, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 18 avril, CATL a annoncé son plan pour atteindre la neutralité carbone dans ses opérations principales d'ici 2025 et dans toute la chaîne de valeur de batteries d'ici 2035 lors de la 20e Exposition internationale de l'industrie automobile de Shanghai (Auto Shanghai).

« Pour CATL, atteindre la neutralité carbone relève de notre responsabilité, démontre notre capacité et offre de nouvelles opportunités », a déclaré Jiang Li, secrétaire du conseil d'administration de CATL, lors de la présentation de la stratégie de neutralité carbone de l'entreprise, qui a eu lieu le premier jour du salon Auto Shanghai. Le volume des ventes de batteries lithium-ion de CATL a grimpé à 289 GWh en 2022 et, selon SNE Research, CATL détient 37 % des parts du marché mondial des batteries pour véhicules électriques et 43,4 % des parts du marché des batteries de stockage d'énergie. Ainsi, le plan de neutralité carbone de CATL est le plus important du secteur des batteries lithium-ion.

Afin d'atteindre les objectifs de neutralité carbone, CATL réduira les émissions de carbone dans cinq domaines clés, à savoir l'exploitation minière, les matières premières en vrac, les matériaux de batterie, la fabrication de cellules et les systèmes de batterie, en s'appuyant sur ses quatre systèmes d'innovation. En outre, CATL promeut largement le programme CREDIT dans sa chaîne d'approvisionnement. CREDIT est un programme d'audit de transparence sur la chaîne de valeur durable lancé par CATL, qui comprend un mécanisme de gestion du développement durable, un code d'éthique commerciale, la protection de l'environnement, les pratiques de travail et l'approvisionnement responsable. CATL espère tirer parti de ce programme pour améliorer la sensibilisation au développement durable de ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement et les aider à explorer le potentiel du développement durable.

Lors du salon Auto Shanghai, CATL a également présenté les informations relatives au passeport de batterie, qui est un jumeau numérique de la batterie physique contenant des informations concernant la batterie, les matières premières, les critères ESG et la chaîne d'approvisionnement. Le passeport de batterie est un programme pilote lancé par Global Battery Alliance. À l'avenir, les consommateurs pourront voir les différentes informations d'une batterie en scannant le code QR sur le passeport de la batterie, ce qui leur permettra d'obtenir les données nécessaires pour choisir des batteries à faible émission de carbone et écologiques. En tant que membre du nouveau conseil d'administration de Global Battery Alliance, CATL participera activement à la formulation et à l'amélioration des réglementations relatives au passeport de batterie afin de contribuer à la transparence de la chaîne d'approvisionnement du secteur, à la gestion de la traçabilité du cycle de vie des batteries et à leur recyclage.

Ces dernières années, CATL s'est efforcée de poursuivre son développement écologique. En 2019, elle est devenue pionnière en matière de traçabilité des matières premières grâce à la technologie blockchain du secteur. En 2021, son usine de Yibin est devenue la première usine de batteries neutres en carbone du secteur et en 2022, elle a reçu la certification de neutralité carbone. CATL a fait avancer plus de 400 projets d'économie d'énergie en 2022, évitant un total de 450 000 tonnes d'émissions de carbone et augmentant la proportion d'utilisation d'électricité verte à 26,60 %. Grâce à une série d'innovations technologiques et à l'expérience, CATL s'est non seulement dotée d'une compétitivité de premier plan en matière de neutralité carbone au niveau national et international, mais elle a également insufflé de la vitalité au développement de haute qualité du secteur.

