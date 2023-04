CGI annoncera ses résultats du 2e trimestre de l'exercice financier 2023 le 26 avril





MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) diffusera ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice financier 2023, terminé le 31 mars 2023, avant l'ouverture des marchés le mercredi 26 avril 2023. Cette même journée, à 9 h (HAE), la direction participera à une conférence téléphonique, suivie d'une période de questions en vue de discuter des résultats.

Qui : George D. Schindler, président et chef de la direction

Steve Perron, vice-président exécutif et chef de la direction financière



Quoi : Résultats du 2e trimestre de l'exercice financier 2023



Quand : Mercredi 26 avril 2023 à 9 h (HAE)



Conférence téléphonique : 1-888-396-8049 code d'accès : 66993424



Webdiffusion : Vous pouvez accéder à la webdiffusion en direct de la conférence des résultats à partir de

la section Investisseurs de notre site Web. La webdiffusion sera archivée par la suite. Les

participants devront prévoir le temps nécessaire, avant le début de l'appel, pour accéder à

la webdiffusion et aux diapositives.



Baladodiffusion : Une version archivée sera accessible plus tard dans la journée.



Fils RSS : Inscrivez-vous à partir de notre salle de presse pour recevoir nos plus récents

communiqués de presse et nos baladodiffusions.





À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 250 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

