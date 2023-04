PUMA recrute la coureuse de fond allemande Konstanze Klosterhalfen





La société de sport PUMA a signé un accord de partenariat avec la coureuse de fond allemande Konstanze Klosterhalfen, qui portera les produits de running de performance de la société à compter du premier événement de la Ligue de diamant (Diamond League) qui se tiendra à Doha le 5 mai prochain.

À seulement 26 ans, « KoKo », comme on l'appelle dans le milieu de l'athlétisme, peut déjà se prévaloir d'une carrière impressionnante. Elle est la championne d'Europe en titre du 5 000 mètres, et a remporté des médailles aux Championnats du monde et aux Championnats d'Europe d'athlétisme en salle. Elle a établi plusieurs records pour l'Allemagne, dans diverses catégories allant du 1 500 mètres au 10 000 mètres.

Outre ses succès sur les pistes de course, Konstanze Klosterhalfen a montré qu'elle pouvait aussi être une concurrente sérieuse dans les courses sur route. Elle a remporté son premier semi-marathon à Valence l'an dernier, établissant le troisième temps le plus rapide jamais réalisé par une Européenne.

« KoKo est un talent incroyable qui a démontré à maintes reprises ses qualités de vitesse », a déclaré Pascal Rolling, responsable du marketing sportif, département Running. « Nous sommes très heureux qu'elle ait choisi PUMA comme partenaire, à la fois sur piste et sur route. »

Suite à l'introduction d'une nouvelle ligne de produits de running utilisant la technologie NITRO de PUMA, la société a constitué une solide équipe de coureurs de demi-fond et de fond, dont la médaillée olympique Molly Seidel, le champion du monde et champion olympique Emmanuel Korir et Jenny Simpson, l'une des coureuses les plus titrées de l'histoire des États-Unis.

Sur piste, Konstanze Klosterhalfen portera la nouvelle chaussure evoSPEED Distance NITRO Elite+ 2 de PUMA, une chaussure de running haut de gamme qui intègre la dernière semelle intermédiaire NITRO ELITE de PUMA, pour un amorti et une réactivité accrus, et une plaque en fibre de carbone interne sur toute la longueur pour un retour d'énergie exceptionnel.

Pour les courses sur route, elle pourra choisir parmi les dernières chaussures de running de PUMA telles que la Deviate NITRO Elite 2, qui est fabriquée avec la plaque en fibre de carbone PWRPLATE qui assure une stabilité et une efficacité de course maximale, en combinaison avec l'amorti hors pair de la semelle en mousse NITRO ELITE de PUMA.

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. La société conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits vecteurs de rapidité destinés aux athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de lifestyle inspirés du sport pour des disciplines telles que le football, la course à pied et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des stylistes et des marques de renom pour imprégner la culture et la mode streetwear d'influences sportives. Le Groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société, dont le siège est basé à Herzogenaurach, en Allemagne, vend ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 20 000 personnes à travers le monde.

