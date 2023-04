CAP SUR LES TENDANCES DE L'HEURE EN MATIÈRE DE CONSEILS FINANCIERS - La CSF présente l'édition Printemps 2023 de son magazine, dans lequel il est question des « finfluenceurs », du décaissement et des habitudes des millénariaux





MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - Alors que les réseaux sociaux ne cessent de gagner en popularité, les «?finfluenceurs?» atteignent un public de plus en plus large. La plus récente édition du magazine CSF+, publiée aujourd'hui, propose ainsi un grand dossier «?Réseaux sociaux -- Investir sous influence?». Comme pour toute source d'information, il est important pour l'investisseur de prendre des décisions éclairées et de se tourner vers les conseils de professionnels qualifiés. La Chambre de la sécurité financière (CSF) cherche donc à informer ses membres afin que ceux-ci soient fins prêts à répondre aux questions de leurs clients, qui peuvent avoir été influencés par les réseaux sociaux.

«?L'avènement des technologies numériques et leur évolution fulgurante transforment plusieurs domaines, dont celui des services financiers. Face à ces nouvelles dimensions, nous devons demeurer à l'affût de nouvelles tendances, réagir promptement et nous ouvrir aux nouvelles réalités des consommateurs pour mettre en place des outils et des services qui soutiendront le conseiller à maintenir des pratiques et des conseils d'excellence car la confiance envers l'industrie de la distribution de produits et de services financiers est cruciale à l'accomplissement de la mission de protection du public de la Chambre », de déclarer Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

Dans cette édition printanière, les lecteurs découvriront également un article intitulé «?Le grand décaissement?». Selon Retraite Québec, plus d'un ménage québécois sur trois sera composé de personnes de 65 ans et plus d'ici 2030. Pour les membres de la CSF, cela signifie que la quantité de clients qui entrent en période de décaissement continuera d'augmenter. Cependant, cette nouvelle phase de vie du client ne fragilise pas nécessairement ses finances et ne doit pas être envisagée comme la fin de ses besoins en services financiers, mais plutôt comme le début d'une phase qui sera ponctuée de changements et d'événements importants et au cours de laquelle les stratégies proposées prendront toute leur valeur.

Aussi dans ce numéro, vous pourrez explorer de nouveaux contenus qui s'ajoutent au grand dossier sur les millénariaux et un article sur les conjoints de fait en affaires qui vient bonifier le dossier sur l'amour et l'argent.

L'équipe de la CSF prendra la route pour discuter avec vous des changements observés au cours des dernières années ainsi que des enjeux émergents les 20 et 27 avril prochains à Saguenay et à Gatineau. Rendez-vous sur le site de la CSF pour en savoir plus et pour télécharger le magazine complet.

