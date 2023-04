Le Canada finance des micromaisons avec services de soutien à Winnipeg





WINNIPEG, MB, le 18 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Dan Vandal, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et député fédéral de Saint-Boniface-Saint-Vital, et Tammy Christensen, directrice générale du centre Ma Mawi Wi Chi Itata, ont annoncé un financement conjoint de 7,3 millions de dollars pour la construction de 22 micromaisons avec services de soutien pour les personnes en situation d'itinérance à Winnipeg. La construction d'Astum Api Niikinaahk est achevée et les personnes résidentes, ou « membres de la famille », ont emménagé dans leur nouveau logement.

Le 7 avril, le ministre Hussen a visité Astum Api Niikinaahk pour rencontrer les membres de la famille, visiter la propriété et voir de ses propres yeux certains des espaces destinés aux services sur place.

Le nom de l'ensemble résidentiel, Astum Api Niikinaahk, signifie « venez vous asseoir chez nous » en cri et en michif. Celui-ci fonctionne selon un modèle de logement communautaire fondé sur les valeurs autochtones et orienté par le système des clans. Il a été conçu directement par des personnes ayant une expérience vécue de l'itinérance sans hébergement et fait l'objet d'une approche collaborative éclairée par un cercle des aînés.

Situé sur le terrain de Thunderbird House, l'ensemble compte 22 logements, dont 18 studios et 4 logements entièrement accessibles. Les services de soutien sur place comprennent du mentorat culturel, des soins infirmiers et d'autres services de soutien de guérison culturelle. L'ensemble résidentiel Astum Api Niikinaahk offre plusieurs autres services aux membres de sa famille, notamment une cuisine, une salle à manger et une buanderie communes.

L'ensemble résidentiel Astum Api Niikinaahk est détenu et exploité par le centre Ma Mawi Wi Chi Itata avec le soutien de partenaires communautaires, notamment le Conseil autochtone de Winnipeg, l'Aboriginal Health & Wellness Centre, l'Eagle Urban Transition Centre de l'Assemblée des chefs du Manitoba, la Circle of Life Thunderbird House, End Homelessness Winnipeg et Ka Ni Kanichihk.

Le financement fourni par le gouvernement fédéral est le suivant :

4,35 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL);

2,95 millions de dollars du programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, montant qui comprend des fonds gérés par End Homelessness Winnipeg, l'entité communautaire de Winnipeg dans le cadre de cette stratégie.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous créons des logements avec services de soutien dont ont grandement besoin les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver à Winnipeg. La réalisation de l'ensemble Astum Api Niikinaahk témoigne de l'efficacité de nos partenariats pour offrir des solutions de logement appropriées et efficaces aux personnes dans le besoin au Canada. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet ensemble résidentiel constitue un autre exemple concret des efforts que notre gouvernement déploie pour s'assurer que les personnes en situation d'itinérance vivent dans un environnement sûr et stable. Grâce à cet ensemble, les personnes qui en ont le plus besoin auront accès à un logement et à des ressources qui leur permettront d'améliorer leur qualité de vie et de vivre dans la dignité. En investissant dans des logements avec services de soutien adaptés à la culture, nous pouvons créer des collectivités plus fortes, plus saines et plus résilientes pour les générations à venir. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les gens ont parlé. Nous les avons écoutés. Cet ensemble est l'aboutissement d'une vaste consultation communautaire auprès des membres de notre famille en situation d'itinérance qui vivent dans des campements au coeur de Winnipeg. Avec notre modèle de logement, nous invitons les membres de notre famille en situation d'itinérance à "revenir à la maison", non seulement physiquement, mais spirituellement, émotionnellement et mentalement. Tout le monde est extrêmement reconnaissant envers les partenaires de financement qui ont fait de l'ensemble résidentiel Astum Api Niikinaahk une réalité. » - Tammy Christensen, directrice générale, centre Ma Mawi Wi Chi Itata

« End Homelessness Winnipeg est fier d'être un partenaire communautaire pour cette ressource autochtone importante et très influente dans notre collectivité. L'ensemble Astum Api Niikinaahk fournit certes des ressources aux personnes résidentes, mais en plus, il est le résultat d'un processus de conception incroyablement novateur dirigé par des Autochtones et des personnes ayant vécu l'itinérance sans hébergement. La mobilisation et les résultats de ce projet constituent un modèle dont toutes les collectivités du pays devraient tenir compte. » - Jason Whitford, directeur général, End Homelessness Winnipeg

Faits en bref :

Le FNCIL est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes, entre autres.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes, entre autres. Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Lancé en avril 2019, Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada . Ce programme offre un soutien et un financement directs aux collectivités désignées (centres urbains), aux communautés autochtones, aux communautés des territoires ainsi qu'aux collectivités rurales et éloignées du Canada pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance. Cette stratégie appuie également les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement, en particulier les deux objectifs suivants : aider les personnes les plus vulnérables au Canada à conserver un logement sûr, stable et abordable et réduire l'itinérance chronique à l'échelle nationale de 50 % d'ici l'exercice 2027-2028. Le gouvernement du Canada a investi près de 4 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance dans le programme Vers un chez-soi. Ce montant comprend le financement investi dans le cadre du Plan d'intervention économique pour répondre à la COVID-19, de l'Énoncé économique de l'automne 2020 et des budgets de 2021 et de 2022. Pour en savoir plus sur le programme Vers un chez soi, visitez la page Web d'Infrastructure Canada - À propos de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

SOURCE Gouvernement du Canada

18 avril 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :