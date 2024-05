Le monde reste toujours dans le flou quant aux origines de la COVID-19, déclare l'AHF





Validant les préoccupations soulevées pour la première fois début 2021 par l'AIDS Healthcare Foundation (AHF) au sujet des travaux de recherche de l'EcoHealth Alliance et de son président, Dr Peter Daszak, sur les virus dangereux en Chine, l'AHF soutient pleinement la décision du département américain de la Santé et des Services sociaux de suspendre et d'interdire à l'organisation de recevoir un financement fédéral pour ne pas s'être pleinement conformée aux exigences de transparence.

L'AHF a publié un communiqué de presse le 9 février 2021, mettant le doigt sur des préoccupations relatives aux conflits d'intérêts au sein d'une équipe de scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dépêchée à Wuhan, en Chine, pour étudier les origines de la COVID-19.

Le communiqué indique notamment : « Le conflit d'intérêts allégué découle du lien que l'un des chercheurs, un zoologiste britannique et président de l'EcoHealth Alliance, Dr Peter Daszak, entretient avec l'Institut de virologie de Wuhan (WIV). Selon le Wall Street Journal, Dr Daszak a travaillé en étroite collaboration avec un virologue de premier plan au WIV, Dr Shi Zhengli, sur l'étude des virus de la chauve-souris qui, à partir de 2014, a été en partie financée par des subventions du gouvernement américain. L'institut est situé à quelques kilomètres seulement du marché où les autorités chinoises affirment que le SRAS-CoV-2 est apparu pour la première fois. »

Le Dr Daszak a rejeté à plusieurs reprises et sans équivoque l'hypothèse selon laquelle la COVID-19 pourrait s'être propagée à la suite d'un accident de laboratoire à Wuhan. En 2020, il a co-écrit un article dans le Lancet caractérisant les hypothèses qui divergeaient de l'idée que la COVID-19 provenait de la faune en tant que théories de la désinformation et du complot. Cette position condescendante a depuis été répudiée par un certain nombre de scientifiques et, en 2022, l'OMS a publié un rapport préconisant la poursuite des recherches sur la théorie des fuites de laboratoire.

En mars 2023, l'AHF a publié un communiqué intitulé « No NIH Money to EcoHealth Alliance, says AHF » en réponse à l'annonce selon laquelle les National Institutes of Health (NIH) prévoyaient de reprendre le financement des travaux du Dr Daszak. La subvention a été suspendue en 2022 parce que, selon les NIH, « l'EcoHealth Alliance n'avait pas été en mesure de remettre des carnets de laboratoire et d'autres dossiers de son partenaire de Wuhan relatifs à des expériences controversées impliquant des virus de chauve-souris modifiés, malgré de multiples demandes ».

« Nous avons attiré sans relâche l'attention sur le manque de transparence et les tentatives de rejeter catégoriquement l'hypothèse selon laquelle la COVID-19 serait le résultat de recherches menées dans le laboratoire de Wuhan », déclare Michael Weinstein, président de l'AHF. « La question a été politisée au-delà de toute mesure, mais notre position et notre intention ont toujours été et restent que nous devons découvrir la vérité dans l'intérêt de la santé publique mondiale. Pour ce faire, toutes les preuves doivent être examinées dans le moindre détail, de manière transparente et avec une approche ouverte. Quelle que soit l'origine de la COVID-19, la Chine et EcoHealth n'ont pas facilité la réponse à cette question majeure. En attendant, nous sommes toujours dans le flou. »

